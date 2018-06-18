Интересный законопроект внесла в Госдуму группа депутатов. Они предложили четко указать в Кодексе об административных правонарушениях, что лишение права управления за неисполнение обязанностей в результате аварии распространяется только на водителей транспортных средств.

То есть не на водителей велосипедов, гироскутеров и прочих самокатов, а именно на тех, у кого есть право управления транспортным средством в виде водительского удостоверения. И кто не выполнил свои обязанности при ДТП, именно управляя транспортным средством. Казалось бы, к чему такие уточнения? Однако практика показала, что они необходимы.

Буквально недавно в Санкт-Петербурге произошла скандальная история, когда велосипедистка сбила женщину на тротуаре. Она даже предложила оказать ей помощь: вызвать "скорую" или такси, чтобы отвезти в больницу. Но пострадавшая от этих услуг отказалась. Позже она сама добралась до травмпункта, где выяснилось, что она получила серьезные травмы, которые сразу на месте происшествия никак не проявились. Из травмпункта, как это и положено, об инциденте сообщили в полицию. А далее происходит какая-то странная история.

Женщину-велосипедистку привлекают по статье 12.27 КоАП как скрывшуюся с места происшествия. При этом ей угрожают лишением права управления, потому что водительское удостоверение у нее есть. Хотя аварию она совершила на велосипеде и даже не думала скрываться. Вероятно, как-то забылось, что эта статья относится к водителям транспортных средств. А транспортным средством считается только техника с двигателем более 50 куб. см или мощностью более 4 кВт. А также самоходные дорожно-строительные и иные машины, для управления которыми в соответствии с законом о безопасности дорожного движения требуется специальное право. Это указано в статье 12.1 КоАП.

ГИБДД Санкт-Петербурга пыталась лишить женщину-велосипедистку прав по водительской статье КоАП

Таким образом женщина-велосипедист должна отвечать за этот наезд по статье 12.30 КоАП - за нарушение правил пешеходом или иным участником дорожного движения. Но согласно Правилам дорожного движения водителем считается и велосипедист, и погонщик скота. Правда, они водители не транспортного средства. А в статье 12.27 КоАП, которая предусматривает ответственность за оставление места ДТП, не указывается, водители чего имеются в виду.

Устранить эту несуразицу и решили депутаты. По словам председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, возникла конкуренция норм, предусмотренных статьей 12.27 КоАП, со статьями 12.29 и 12.30 КоАП, которые касаются пешеходов и иных участников дорожного движения. Чтобы исключить такую практику, было принято решение внести изменения в части 1, 2, 3, статьи 12.27 и прописать в них, что речь идет о водителях именно транспортных средств.

Такая поправка уберет конкурирующие нормы из законодательства, а также четко установит, что оставление места ДТП, неустановка аварийного знака и даже отсутствие световозвращающего жилета не касается велосипедистов, гироскутеристов, самокатчиков, водителей кобыл и прочего скота. И лишать их права управления невозможно.

Да, если водитель управлял легковушкой, а у него есть право управления грузовиками, то он лишится в такой ситуации и того, и другого права. Но если он управлял велосипедом или перебегал дорогу в неположенном месте, то отвечает за это нарушение как пешеход. Ведь никто же не лишает прав пешехода за то, что он переходил дорогу на красный сигнал светофора?