"Нафтогаз" обжаловал приостановку ареста активов "Газпрома"

"Нафтогаз" обжаловал решение апелляционного суда округа Свеа (Швеция) приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" около 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко.

"Сегодня (18 июня. - Прим. ред.) мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража, - написал он в Facebook . - В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд, как правило, публичное. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!"

Публиковать у себя в аккаунте копию жалобы Витренко не стал, сославшись на то, что оно на шведском языке. В течение одного-двух дней компания выложит в открытый доступ версию на английском языке, пообещал в комментариях к посту Витренко.

В конце прошлого года и в первом квартале этого Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" об условиях контрактов на поставку и транзит газа. По итогам второго разбирательства российская компания проиграла и теперь должна выплатить украинской около 2,6 миллиарда долларов. "Газпром" с решением арбитров не согласился и обжаловал приговоры, а также начал разрыв контрактов с "Нафтогазом" через суд.

В это время "Нафтогаз" обратился в суды европейских стран, где у "Газпрома" есть активы (Швейцария и Нидерланды), чтобы начать взыскивать причитающуюся ему сумму. "Газпром" в ответ на это 7 июня подал ходатайство в суд, чем добился приостановки исполнения решения арбитража. Таким образом "Нафтогаз" лишился права ареста активов "Газпрома", пока не будет рассмотрена жалоба российской компании на решение арбитража по существу.

О том, как юристы оценивают шансы "Газпрома" на успех в споре с "Нафтогазом", читайте в материале "РГ".