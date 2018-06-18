Песков переадресовал вопросы про пенсионную реформу в правительство

Пока окончательных очертаний пенсионной реформы нет и обращаться к президенту с этим преждевременно. Идет экспертное обсуждение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

"Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту", - объяснил Песков.

Вопрос будет прорабатываться экспертами правительства, министрами и вице-премьерами, затем подключатся эксперты в Думе.

На просьбу прокомментировать информацию, что осенью могут быть поправки в законопроект, представитель Кремля сказал, что "обсуждение ведется в правительстве и Государственной Думе".

"Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент - не участники этой экспертной работы", - заключил он.