Пушков: Новый срок Меркель может оказаться еще сложнее

Новый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии может быть сложным из-за "накопленных трудностей". Такое мнение высказал на своей странице в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

"У Меркель - накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД (Хорста) Зеехофера. Предыдущий срок для нее окончился сложно - этот может оказаться еще сложнее.", - написал парламентарий.

Ранее стало известно о том, что Зеехофер уволил руководителя миграционного ведомства ФРГ Юту Кордт и ее заместителя Ральфа Тислера.

Скандал вокруг миграционного ведомства разразился несколько недель назад. Тогда появилась информация о самовольной выдаче беженцам вида на жительства. Официально злоупотребления пока подтверждены в миграционном ведомстве в Бремене. Там, как утверждает прокуратура, безосновательно получили документы по меньшей мере 1,2 тысячи беженцев. Речь, в частности, идет о лицах, которые считаются в ФРГ "особо опасными" и находятся под наблюдением полиции.