Пока журналисты в Европе и США смакуют детали состоявшегося в Канаде саммита G7, его непосредственные участники с энтузиазмом выплескивают на публику накопившееся "послевкусие" от прошедшей встречи. Однако эти заявления еще сильнее запутывают ситуацию, поскольку не дают внятного ответа на вопрос - как собирается жить рассорившаяся с Вашингтоном Европа дальше и насколько далеко зайдет президент США в своих финансово-экономических претензиях к прежним партнерам по "семерке".

Отвечая на вопросы журналистов в китайском Циндао, президент России Владимир Путин назвал нормальным рабочим процессом те разногласия, которые возникли на G7. Российский лидер призвал относиться к ним спокойно, без иронии: "Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕАЭС, у нас тоже споры возникают. И тоже не все все сразу подписывают". По мнению Путина, более существенным, чем эмоциональные всплески, стало заявление президента США Дональда Трампа о возможности дополнительного регулирования поступления автомобильной техники из Европы на американский рынок. Этот шаг, если он будет предпринят, обойдется Старому Свету примерно в семь раз дороже, чем ранее введенные американской администрацией пошлины на импортные сталь и алюминий, - примерно в 35 миллиардов евро. Адекватного ответа на этот демарш Белого дома у Евросоюза просто не существует - все, что нашлась сказать по этому поводу канцлер Германии Ангела Меркель, "мы подготовим заявление о стратегическом влиянии возможных импортных пошлин со стороны США на продукцию нашей автомобильной промышленности".

Никакого восстания "шестерки" против Америки в Канаде не было и в помине. А вот задетых самолюбий на G7 оказалось в достатке. Спешивший на переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном американский лидер заскочил в Канаду по дороге в Сингапур, чтобы еще раз озвучить претензии США. Ничего нового Трамп не сказал - свое мнение о торговле с Евросоюзом он озвучивал и прежде, например на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тогда, как утверждает электронное издание axios.com, он назвал Евросоюз худшим торговым партнером, чем Китай. При этом глава Белого дома оперировал цифрами, в то время как его европейские критики в основном взывают к общим либеральным ценностям и истории. В финансовых показателях логика Трампа выглядит следующим образом: профицит Евросоюза от торговли с США превышает 150 миллиардов евро. Американские производители, поставляющие свои товары в Старый Свет, за многие из них платят пошлины, в то время как аналогичную европейскую продукцию продают на американском рынке беспошлинно, и этот дисбаланс возмущает Белый дом. Трамп на G7 предложил выровнять ситуацию, отменив торговые барьеры между членами "семерки". Но эта инициатива вызвала бурные протесты у его партнеров, которые быстро прикинули потери бюджета своих стран от выпадающих доходов.

Впрочем, циничная позиция американского лидера на G7 сделала свое дело: представители исполнительной власти ЕС задумались над тем, как жить дальше, если Трамп реализует свои экономические угрозы. В этой связи показательным выглядит заявление главы минэкономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Он, в частности, подтвердил, что европейцы готовы обсуждать возникший дисбаланс в торговле с США. Но хотели бы это делать "среди друзей и партнеров, а не в ситуации взаимной конфронтации". Примерно о том же в несколько завуалированной форме рассуждала канцлер Германии. "Говорить друг с другом, вести жесткие дискуссии, услышать аргументы другой стороны - это будет для меня поводом снова поехать на следующую встречу G7", - заявила Меркель. Притихшие после полученной в Канаде взбучки от Трампа европейцы все же надеются, что тот сменит гнев на милость, откажется от твиттерных ультиматумов и согласится на дружеский диалог.

Никакого восстания "шестерки" против Америки не было и в помине

Однако на словах Старый Свет пытается в разворачивающемся с Вашингтоном конфликте сохранить лицо. Так, глава немецкого правительства призвала европейцев "взять свою судьбу в собственные руки и активнее защищать свои ценности и принципы". Примерно в том же ключе высказались руководители различных институтов Евросоюза. Но какими бы ответными мерами ни грозила Белому дому Европа, как бы громко она ни хлопала дверью, сопротивляться американскому диктату ей будет трудно. Ведь та же Меркель в качестве неформального лидера ЕС уже подтвердила: разногласия с Трампом не означают, что трансатлантическому партнерству пришел конец. И Европа по-прежнему рассчитывает на защиту Вашингтона в сфере безопасности.

Демонстративный отказ президента США подписывать итоговое коммюнике "семерки" - не более чем театральный жест, а состоявшийся в Канаде разговор не был только бизнесом, где нет ничего личного. Собственно сам Трамп подтвердил, что был готов подписать коммюнике с его призывами к "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и констатацией важности "борьбы с протекционизмом". Но отказался это сделать из-за выступления премьера Канады Джастина Трюдо. "Трамп участвовал в G7 добросовестно. Затем он садится в самолет, улетает, и Трюдо начинает критиковать его на пресс-конференции. Извините, но это предательство", - объяснил мотивы, по которым глава Белого дома распорядился не подписывать итоговое коммюнике, руководитель Национального экономического совета президента США Лоуренс Кадлоу. Вместе с тем нельзя исключать, что расчетливый Трамп специально искал повод, чтобы выразить возмущение входящим в G7 странам: на встрече в Канаде они отказались добровольно менять свою торговую политику. А поведение премьера Канады, назвавшего американские пошлины "оскорбительными" (правда, сам Трюдо утверждает, что ничего подобного не говорил. - Ред.) и заявившего, что не позволит Вашингтону "помыкать собой", стало удобным предлогом, чтобы Трамп мог осуществить задуманный демарш.

Запомнилась прошедшая в Канаде G7 и заявлением американского лидера о "крайней желательности возвращения России в "Большую восьмерку". "Что касается возврата России в "семерку"-"восьмерку": мы из нее не выходили - прокомментировал инициативу Трампа президент Владимир Путин. По его словам, "коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям". "Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", - добавил российский лидер.

Между тем

В интервью немецкому телеканалу ARD канцлер Германии Ангела Меркель не исключила своей поездки на чемпионат мира по футболу в России. Глава немецкого правительства сообщила, что такая поездка не нарушает ее принципов и может быть использована для политических переговоров.