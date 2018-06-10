США отказались подписывать итоговое коммюнике G7

Американский президент Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и распорядился проигнорировать итоговое коммюнике "Большой семерки" (G7). Об этом глава Соединенных Штатов сообщил на своей странице в Twitter.

Трюдо, как выразился Трампа, выступил с "ложными заявлениями" на пресс-конференции по итогам мероприятия. По словам американского лидера, во время встречи канадский политик был "кротким и мягким". Однако, как отметил президент США, после его вылета в Сингапур Трюдо назвал санкции Вашингтона оскорбительными и заявил, что "не позволит помыкать собой". По мнению Трампа, со стороны премьера это "очень непорядочно и нерешительно".

Американский лидер дал распоряжение своим помощникам не подписывать итоговое коммюнике саммита. "Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем (введение) пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!" - написал Трамп.

Напомним, американский президент покинул саммит G7 в Канаде до окончания мероприятия. Решение Трампа продиктовано его желанием заблаговременно прибыть в Сингапур, где на 12 июня намечена его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.