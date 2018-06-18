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18.06.2018 19:56
Рубрика: Власть

Путин выразил соболезнования вдове дирижера Рождественского

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Виктории Постниковой, супруге знаменитого российского дирижера Геннадия Рождественского. Текст документа опубликован сегодня на сайте Кремля.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Геннадий Рождественский: Я человек XX века, еще не привык к XXI

"Искренне разделяю постигшее Вас горе, прошу принять слова поддержки и сочувствия", - написал глава государства. Он отметил, что Геннадий Рождественский - "выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижерской школы, человек высочайшей культуры и достоинства". "Его многогранная творческая, наставническая, просветительская деятельность - пример истинного подвижничества и преданности избранному делу, уникальный вклад в приумножение богатейших традиций нашего искусства", - считает президент.

"Светлая память о Геннадии Рождественском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - заключил он.

Народный артист СССР, дирижер, пианист, композитор, педагог, Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. С 1974 года он преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, в 1976 году стал профессором, с 2001 года руководил кафедрой оперно-симфонического дирижирования.

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