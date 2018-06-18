Трамп назвал ее "фантастической".

Что ж - нечто фантастическое и правда есть в трогательной взаимной симпатии между "толстячком-ракетой/кровавым тираном" и "старикашкой-шизофреником". Фантастически выглядит и принятое "коммюнике" - перечисление благих пожеланий. При этом собственно о предмете переговоров - ЯО - вообще НИЧЕГО. "Высокие, высокие отношения".

Фантастическая реакция в Мире и в США - взрыв буйного восторга, Трампа выставили на Нобелевскую премию Мира. А Ким?! Что за дискриминация? Неполиткорректно как-то, расизмом попахивает...

Но это все - фантастика формы. Куда интересней, важней, а главное - куда ТИПИЧНЕЙ, фантастика СОДЕРЖАНИЯ.

Что есть ПРЕДМЕТ переговоров США и КНДР?

КНДР создает ЯО. США (и не только США, а весь СБ ООН) требует от КНДР отказаться от ЯО, против них вводят Международные санкции (а Трамп даже угрожал им "огнем и яростью").

На первый взгляд, Ким одержал блестящую победу на переговорах, "провел Трампа за нос": НИ В ЧЕМ НЕ УСТУПИЛ (еще раз - в коммюнике нет ни слова про ЯО), но при этом, вот, встретился, "задаром получил легитимацию на Высшем Уровне" (от САМОГО Трампа).

В ООН входят 193 государства. Ядерное оружие имеют 8. Кто-нибудь чем-то угрожает остальным?

Правда, если спросить "ну а ДАЛЬШЕ - что?", то картинка меняется. Санкции против КНДР никто не отменял. Если Ким на ликвидацию ЯО не пойдет, то итогом его Блестящей Победы станет: а) санкции остались; б) ЯО осталось; в) но может ДОБАВИТЬСЯ уже ЛИЧНАЯ НЕНАВИСТЬ Трампа, который будет считать, что его просто неудачно попытались "развести". Так в чем же "Победа" Кима?

Тут уж одно из двух. Или Ким будет разоружаться. Тогда Историческая Встреча - просто пафосная увертюра к вполне конкретным и проверяемым действиям по денуклеаризации КНДР. Или Ким станет "заматывать вопрос" - и тогда после увертюры вскоре наступит неприятная тишина. Санкции будет душить КНДР извне, а производство ЯО - высасывать их ресурсы изнутри.

Но почему Ким не хочет идти на ликвидацию ЯО и рассматривает любые оттяжки и лазейки в этом деле как свою "Победу"? И почему США (и СБ ООН) добиваются, чтоб он разоружился?

Ответ известен. ЯО - ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КНДР (или хотя бы режима Кима и его личной жизни). С другой стороны, если КНДР делает ЯО, то это разрушает режим нераспространения, провоцирует другие страны на всеобщую гонку ядерных вооружений, что резко увеличит вероятность и резко снизит порог Ядерного Апокалипсиса. То же, понятно, относится к ядерной программе Ирана. Поэтому Великие Страны ("пятерка Совбеза") стараются заблокировать производство ЯО.

Я много раз писал, что эта общепризнанная "аксиоматическая" точка зрения - МИФ. ЯО с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ не только совершенно не нужно КНДР (как практически и никакой из стран, не входящих в "ядерный клуб"), но, наоборот, резко усиливает ОПАСНОСТИ, которые им угрожают.

Простейший житейский пример: если человек поставил в своей квартире пулемет, то безопасность его жилища увеличится или уменьшится?

Но аналогии - не доказательство.

Возьмем элементарные факты. В ООН входят 193 государства. ЯО имеют 8 (постоянные члены СБ + Индия - Пакистан + Израиль) "и КНДР".

Кто-нибудь (США!) чем-то угрожает остальным 184 безъядерным странам? Среди них есть "союзники США" (иногда весьма строптивые - см. Турция!), противники США (Куба, Венесуэла, Боливия и т.д.) и огромное большинство нейтральных стран, которые заняты своими делами, "сидят примус починяют" и никаких ПОЛИТИЧЕСКИХ союзов/споров с США не имеют. Но тут следует стандартное напоминание про судьбу Хусейна и Каддафи.

В Ливии была Революция. Инспирирована она "с Запада" или имела сугубо ВНУТРЕННИЕ причины - но ЯО ей никак помешать не могло. "Если бы у Каддафи было ЯО, то Запад бы не посмел БОМБИТЬ!" Скорее всего так. Но была бы Гражданская Война, при "неофициальном участии" (деньги, оружие, "добровольцы") других стран. В ходе такой войны военные применять ЯО откажутся - даже если диктатор отдаст такой безумный приказ. Вообще ВНУТРЕННЮЮ целостность страны и сохранение политического Режима ЯО никак не гарантирует - вспомним СССР. Что касается Хусейна, его злоключения вызваны были а) нападением на Кувейт; б) его до сих пор непонятным ОТКАЗОМ пустить инспекторов МАГАТЭ на какие-то "объекты", что и дало США как минимум ПОВОД для вторжения. Так и проблемы КНДР и Ирана связаны НЕ с их политическими режимами, а только с их попытками производить ЯО.

Ядерное оружие оказывается не средством самозащиты, а самопровокацией

ЯО оказывается не средством самозащиты, а самопровокацией, направленной против страны, которая стремится к ЯО! Не громоотвод, а громопривод.

Так зачем же НА САМОМ ДЕЛЕ пытаются делать ЯО? Причина очевидна. Ради Престижа. Ради увеличения своей политической и пиар-капитализации в Мире. Что такое КНДР без "проблемы ЯО"?! Кто о ней вообще вспомнит, кто оценит "идеи чучхе"? Наконец, ради ПРОВОЦИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ внутри страны и мобилизации Народа против Внешнего Врага, угрожающего отнять "наше Все - наше ЯО".

Вот такая картинка. Которая полностью отторгается общественным сознанием, которое видит (ХОЧЕТ видеть!) фантастическую картину "борьбы за Безопасность". Что ж - тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Даже если обман возвышает не нас - все равно "так интересней".