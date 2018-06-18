Кинофестиваль "Зеркало" раздал свои призы

В Ивановской области завершился XII Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало".

Само мероприятие, с каждым годом набирающее обороты и прогрессирующее, стартовало 12 июня в г. Юрьевец, где под дождем выступил знаменитый Вячеслав Бутусов, а завершилось 17 июня.

Показы проходили в ряде городов (Юрьевец, Фурманов, Кинешма, Иваново, Плес, Родники, Москва), а по итогам были вручены награды в трех номинациях, включая специальные призы.

Команда экспертов в составе Марины Разбежкиной (Россия), Милана Марича (Сербия), Гезы Морчани (Венгрия), Алина Ташияна (Турция) и Арво Ихо (Эстония) отметила следующие картины:

- Гран-при XII кинофестиваля - фильм "Не забудь меня" (Израиль). Награду получили режиссер Рам Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц.

- Приз за лучшую режиссуру - Вахид Джадидванд за фильм "Ни даты, ни подписи" (Иран).

- Приз за выдающиеся художественные достижения - "Овдовевшая ведьма" (Китай). Награду получили режиссер Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн.

Помимо основного жюри, ареопаг молодых критиков "Голос" в составе Андрея Карташова, Гордея Петрика, Катерины Белоглазовой, Дениса Виленкина и Светланы Семенчук выбрали своим фаворитом проникновенный сайфай с элементами эротики "Восход Эдерлези" (Сербия), одним из создателей которого выступил продюсер и звуковой дизайнер Александр Протич, приложивший руку к семейному слэшеру "Сербский фильм". Награду получил режиссер Лазар Бодрожа.

И, наконец, синклит ивановских кинозрителей вручил свой приз в программе "Свои" драматичному военному child-хоррору Алексея Федорченко "Война Анны".

Стоит отметить, что встречи зрителей с актерами, режиссерами, продюсерами и т.д., проходили почти всегда энергично и были познавательными. Несмотря на то, что вопросы порой выходили за пределы тематики той или иной картины, кинодеятели охотно отвечали, рассказывали о себе, оставляли автографы, много фотографировались и получали цветы.

Дополнительно были отмечены следующие картины:

- награда за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского - оператор фильма "Ностальгия" Джузеппе Ланчи.

- специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство - художник, режиссер и сценарист Рустам Хамдамов.

Также кинофестиваль почтил память известного режиссера Киры Муратовой ее последней работой под названием "Вечное возвращение".