На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Кинофестиваль "Зеркало" раздал свои призы

В фокусе 18.06.2018, 11:21 | Текст: Генри Достоевский (Ивановская область)

В Ивановской области завершился XII Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало".

Само мероприятие, с каждым годом набирающее обороты и прогрессирующее, стартовало 12 июня в г. Юрьевец, где под дождем выступил знаменитый Вячеслав Бутусов, а завершилось 17 июня.

Показы проходили в ряде городов (Юрьевец, Фурманов, Кинешма, Иваново, Плес, Родники, Москва), а по итогам были вручены награды в трех номинациях, включая специальные призы.

Фото: Reuters/ Eric Gaillard
Критики назвали 30 режиссеров, у которых вообще нет плохих фильмов

Команда экспертов в составе Марины Разбежкиной (Россия), Милана Марича (Сербия), Гезы Морчани (Венгрия), Алина Ташияна (Турция) и Арво Ихо (Эстония) отметила следующие картины:

- Гран-при XII кинофестиваля - фильм "Не забудь меня" (Израиль). Награду получили режиссер Рам Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц.

- Приз за лучшую режиссуру - Вахид Джадидванд за фильм "Ни даты, ни подписи" (Иран).

- Приз за выдающиеся художественные достижения - "Овдовевшая ведьма" (Китай). Награду получили режиссер Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн.

Помимо основного жюри, ареопаг молодых критиков "Голос" в составе Андрея Карташова, Гордея Петрика, Катерины Белоглазовой, Дениса Виленкина и Светланы Семенчук выбрали своим фаворитом проникновенный сайфай с элементами эротики "Восход Эдерлези" (Сербия), одним из создателей которого выступил продюсер и звуковой дизайнер Александр Протич, приложивший руку к семейному слэшеру "Сербский фильм". Награду получил режиссер Лазар Бодрожа.

И, наконец, синклит ивановских кинозрителей вручил свой приз в программе "Свои" драматичному военному child-хоррору Алексея Федорченко "Война Анны".

Фото: kinopoisk.ru
Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены

Стоит отметить, что встречи зрителей с актерами, режиссерами, продюсерами и т.д., проходили почти всегда энергично и были познавательными. Несмотря на то, что вопросы порой выходили за пределы тематики той или иной картины, кинодеятели охотно отвечали, рассказывали о себе, оставляли автографы, много фотографировались и получали цветы.

Дополнительно были отмечены следующие картины:

- награда за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского - оператор фильма "Ностальгия" Джузеппе Ланчи.

- специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство - художник, режиссер и сценарист Рустам Хамдамов.

Также кинофестиваль почтил память известного режиссера Киры Муратовой ее последней работой под названием "Вечное возвращение".

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Россия
Фото: twitter.com/Gothamist
Американцы снимут сериал про русскую авантюристку Анну Сорокину 15.06.2018
Студия Disney снимет комедию по сценарию экономиста из России 15.06.2018
Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии 14.06.2018
#фестивали
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Сергей Безруков впервые вывел в свет беременную жену 13.06.2018
Что смотреть и слушать на Beat Film Festival: рэп, диско и Depeche Mode 01.06.2018
Что смотреть на Beat Film Festival: Пахом, Рейган и горы 31.05.2018
#премии
Фото: kinopoisk.ru
Объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA 14.05.2018
Ларсу фон Триеру присудили самую престижную культурную премию Дании 20.04.2018
Валентин Гафт и Александр Ширвиндт получили почетные "Золотые маски" 27.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.