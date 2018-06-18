Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист признал свою вину

Таксист, совершивший наезд на пешеходов в центре Москвы, признал свою вину и раскаялся.

"Я не спал два дня. Мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Я сам не понял, что случилось, я устал от недосыпа и перепутал педаль газа", - заявил на заседании Таганского районного суда Чынгыз Анарбек уулу.

Кроме того, он попросил прощения у пострадавших и их родственников.

По словам 38-летнего уроженца киргизского города Джалал-Абад, до работы в такси он был поваром в течение шести лет.

Как передает РИА Новости, cледствие попросило избрать таксисту меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

ДТП произошло 16 июня на улице Ильинка в центре столицы. Таксист въехал на тротуар и сбил пешеходов. Сообщалось, что за медицинской помощью после этого обратились восемь человек.