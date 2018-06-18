ВС РФ проверит перевод участка трассы М4 "Дон" на платную основу

В понедельник Верховный суд РФ рассмотрит законность перевода участка трассы М4 "Дон" на платную основу и его объезд по Каширскому шоссе. Соответствующий иск в суд подал житель подмосковного Домодедово Иван Гусев.

Как уточняет "Коммерсант", истец просить проверить обоснованность платной трассы, а также частично отменить распоряжение правительства РФ от 14.11.2014 N 2271-р "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 "Дон" на платной основе".

В своем иске мужчина отмечает, что из-за того, что Каширское шоссе стало бесплатным дублером трассы, в Домодедово затруднен проезд автомобилей и участились пробки.