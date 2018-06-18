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18.06.2018 09:32
Рубрика: Транспортное право

ВС РФ проверит перевод участка трассы М4 "Дон" на платную основу

В понедельник Верховный суд РФ рассмотрит законность перевода участка трассы М4 "Дон" на платную основу и его объезд по Каширскому шоссе. Соответствующий иск в суд подал житель подмосковного Домодедово Иван Гусев.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
На машинах каршеринга можно будет проехать со скидкой по платным дорогам

Как уточняет "Коммерсант", истец просить проверить обоснованность платной трассы, а также частично отменить распоряжение правительства РФ от 14.11.2014 N 2271-р "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 "Дон" на платной основе".

В своем иске мужчина отмечает, что из-за того, что Каширское шоссе стало бесплатным дублером трассы, в Домодедово затруднен проезд автомобилей и участились пробки.