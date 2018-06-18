В Якутии подтвердилось массовое заболевание сальмонеллезом

По данным лабораторных исследований, общее число заболевших сальмонеллезом в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии составило 28 человек, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, в числе заболевших - 12 детей в возрасте до 17 лет. Лабораторные исследования продолжаются.

15 человек связывают свое заболевание с посещением банкета для выпускников местной школы, который состоялся 10 июня. Остальные в более поздние сроки употребляли остатки готовых блюд с банкета, разобранные по домам.

Все больные госпитализированы. 21 человек помещен в центральную районную больницу, еще семь - в участковую больницу села Хоро. Как отмечают в управлении Роспотребнадзора, состояние пациентов стабильное, удовлетворительное. Все получают лечение в полном объеме.

Параллельно с санитарно-эпидемиологическим расследованием ведется следствие в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Специалистами отобраны пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, биоматериала больных, контактных лиц и лиц, участвовавших в приготовлении блюд.