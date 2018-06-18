В Самаре сербскому футболисту подарили Lada за гол Коста-Рике
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил капитану футбольной сборной Сербии Александару Коларову сертификат на автомобиль Lada 4х4.
Именно этот игрок забил решающий и пока единственный гол в рамках начавшегося в Самаре ЧМ-2018 во вчерашнем матче со сборной Коста-Рики. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Сербии.
- Александар был очень рад. Вся команда восприняла подарок с воодушевлением. Я уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на "Самара Арена", - написал глава региона в своем Twitter.
Ранее губернатор пообещал, что лучшему игроку первого официального матча в рамках мирового первенства по футболу, по версии самарских болельщиков, подарит специальный приз. В итоге, как сообщает департамент информационной политики региона, подарок получился фирменный - внедорожник с самарской душой и истинно русским характером.
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