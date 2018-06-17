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17.06.2018 17:16
Рубрика: Спорт

Сербия победила Коста-Рику в рекордном матче Ивановича

Четвертый день чемпионата мира по футболу-2018 в России открылся матчем группы Е между сборными Коста-Рики и Сербии. Встреча завершилась минимальной победой сербов - 1:0.
Текст: Данила Жиляев

В составе балканской команды с первых минут на поле вышел защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович, установив тем самым рекорд по количеству игр за национальную команду. В его активе стало 104 матча - тем самым он превзошел достижение Деяна Станковича, проведшего 103 встречи.

Сама же игра между сербами и костариканцами получилась достаточно равной. В первой половине встречи подопечные Младена Крстаича владели территориальным преимуществом, но при этом команда Коста-Рики чаще наносила удары по воротам - впрочем, они особой опасности для сербского голкипера Владимира Стойковича не представляли.

Фото: REUTERS/Carl Recine
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Единственный мяч в этом матче был забит на 56-й минуте. Давид Гусман сфолил вблизи своей штрафной, и сербский капитан Александар Коларов нанес со стандарта неотразимый удар. После этого сербы имели еще несколько шансов увеличить счет, однако ими не воспользовались. Коста-Рика же в конце активно атаковала, но не могла подобраться к владениям Стойковича.

Уже добавленное к матчу время произошла потасовка у бровки, когда ассистент главного тренера сборной Коста-Рики Оскара Рамиреса оттолкнул Неманью Матича от мяча, улетевшего в аут. Судьи, правда, сумели погасить конфликт, даже обойдясь без предупреждений. Впрочем, в самой концовке была показана одна желтая карточка - сербу Александару Прийовичу. Причем для того, чтобы определить степень виновности футболиста, сенегальский рефери Маланг Дьедиу прибег к видеоповтору - он счел, что отмашка Прийовича по лицу соперника могла потянуть и на красную карточку, и собирался в этом убедиться. Однако, просмотрев запись эпизода, ограничился "горчичником".

Финальный свисток зафиксировал победу сербов со счетом 1:0, и они временно возглавили турнирную таблицу группы Е. Второй матч этого квартета начнется сегодня в 21:00 по московскому времени - на поле стадиона в Ростове-на-Дону выйдут сборные Бразилии и Швейцарии. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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