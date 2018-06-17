Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Пятикратные чемпионы мира из Бразилии проведут первый матч на первенстве в России. В Ростове-на-Дону южноамериканцы сыграют со Швейцарией.

Бразильцы традиционно считаются одними из главных фаворитов. Мощный сбалансированный состав, звезды во всех линиях и ярко выраженный лидер - налицо все предпосылки для успеха. Правда, стоит отметить, что Неймар еще полностью не восстановился после травмы, а защитная линия не всегда безгрешна и дает соперникам шансы.

4 года назад Бразилия выглядела тяжело и чуть не вылетела в 1/8 финала - чилийцев удалось обыграть лишь в серии пенальти. Дальнейшие события показали, что лучше бы проиграли по пенальти. Полуфинал против Германии поверг нацию в шок, от которого страна вряд ли отошла до сих пор. Поэтому вдвойне важно начать этот чемпионат с победы.

В игре со Швейцарией бразильцам может помочь погода. Синоптики прогнозирует 30-градусную жару в Ростове до 20 июня. Накануне швейцарцы даже сократили тренировку, а на пресс-конференции о жаре говорили и главный тренер Владимир Петкович, и капитан команды Штефан Лихштайнер.

Сборная Швейцарии сделает ставку на оборону и игру на контратаках. Ввязываться воткрытую борьбу с Бразилией нет никакого смысла, ибо получится как в 2014-м против Франции - швейцарцы полетели вперед и получили пять мячей. После этого команда сделала должные выводы и в итоге вышла в плей-офф, где была близка к победе над Аргентиной. Тогда тоже было не только жарко, но и очень влажно. И ничего, адаптировались, не развалились - привыкнут и в этот раз.

Матч Бразилия - Швейцария начнется в 21:00 мск, "РГ" проведет онлайн-трансляцию!