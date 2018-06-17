Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Пятикратные чемпионы мира из Бразилии проведут первый матч на первенстве в России. В Ростове-на-Дону южноамериканцы сыграют со Швейцарией.
Бразильцы традиционно считаются одними из главных фаворитов. Мощный сбалансированный состав, звезды во всех линиях и ярко выраженный лидер - налицо все предпосылки для успеха. Правда, стоит отметить, что Неймар еще полностью не восстановился после травмы, а защитная линия не всегда безгрешна и дает соперникам шансы.
4 года назад Бразилия выглядела тяжело и чуть не вылетела в 1/8 финала - чилийцев удалось обыграть лишь в серии пенальти. Дальнейшие события показали, что лучше бы проиграли по пенальти. Полуфинал против Германии поверг нацию в шок, от которого страна вряд ли отошла до сих пор. Поэтому вдвойне важно начать этот чемпионат с победы.
В игре со Швейцарией бразильцам может помочь погода. Синоптики прогнозирует 30-градусную жару в Ростове до 20 июня. Накануне швейцарцы даже сократили тренировку, а на пресс-конференции о жаре говорили и главный тренер Владимир Петкович, и капитан команды Штефан Лихштайнер.
Сборная Швейцарии сделает ставку на оборону и игру на контратаках. Ввязываться воткрытую борьбу с Бразилией нет никакого смысла, ибо получится как в 2014-м против Франции - швейцарцы полетели вперед и получили пять мячей. После этого команда сделала должные выводы и в итоге вышла в плей-офф, где была близка к победе над Аргентиной. Тогда тоже было не только жарко, но и очень влажно. И ничего, адаптировались, не развалились - привыкнут и в этот раз.
Матч Бразилия - Швейцария начнется в 21:00 мск, "РГ" проведет онлайн-трансляцию!
Сборная Хорватии победила Нигерию 16.06.2018
В своем первом матче на чемпионате мира Хорватия уверенно обыграла Нигерию в Калининграде со счетом 2:0. Благодаря этой победе "шашечные" возглавили турнирную таблицу группы "D"
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16.06.2018
В рамках чемпионата мира по футболу в Калининграде проходит матч между сборными Хорватии и Нигерии. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Победитель матча возглавит группу D
Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018 16.06.2018
Сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира на стадионе в Саранске. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен
Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси 16.06.2018
Лучшим игроком матча Аргентина - Исландия был признан вратарь исландской сборной Ханнес Халдорсон. На 64-й минуте он отразил пенальти в исполнении Лионеля Месси. 34-летний голкипер признался после матча, что был готов к этому