В Самаре сербы в честь победы в матче пожарили рекордную котлету

В Самаре в одном из сербских ресторанов после победы сборной Сербии по футболу над командой Коста-Рики в рамках ЧМ-2018 болельщикам пожарили мега-плескавицу. Угощение может попасть в книгу рекордов Гиннесса, сообщили "РГ" в департаменте туризма региона.

Напомним, сборная Сербии выиграла со счетом 1:0, гол забил капитан команды Александар Коларов. Поздно вечером в воскресенье в честь победы в местном ресторане сербской кухни прямо на улице на гигантском мангале приготовили оргомную плескавицу - это традиционная для балканских стран мясная котлета. Общий вес блюда составил 50 килограммов.

Как рассказали в ресторане, заведение отправило заявку на самое масштабное приготовление плескавицы в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас в ней зафиксировано кулинарное достижение весом в 42 килограмма.

Угощение было роздано бесплатно и тут же съедено болельщиками под "Катюшу" и скандирование "Сербия! Россия! Братья навек!". А чуть позже рядом в фан-зоне выступил известный сербский музыкант Горан Брегович.