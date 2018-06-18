Омича оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

В Омске фотографа оштрафовали за незаконную съемку праздника с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом "РГ" сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, омич проводил съемку праздничных мероприятий в районе Соборной площади. По закону мужчина должен был заранее согласовать с властями план полета беспилотника и получить разрешение на использование воздушного пространства, однако не сделал этого.

Нарушения были выявлены местной прокуратурой и стали основанием для возбуждения дела об административном правонарушении (часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ). Рассмотрев дело, Ространснадзор обязал фотографа выплатить штраф - три тысячи рублей.