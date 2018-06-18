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18.06.2018 11:38
Проект: В регионах

СУЭК-Кузбасс организовал экологическую экскурсию на шахты

Компания СУЭК-Кузбасс организовала для жителей ряда поселений Прокопьевского района ознакомительную экологическую поездку на угледобывающие предприятия.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Основная цель - показать на практике, как действуют современные очистные сооружения шахтных вод. Очередное строительство таких сооружений в связи с развитием горных работ планируется на шахте имени В. Д. Ялевского. В северном крыле предприятия спроектирован комплекс, выключающий шламовый отстойник и очистные сооружения модульного типа в виде двух контейнеров с инновационным оборудованием немецкой фирмы ЭНВИРОХЕМИ Гмбх. Многоступенчатый уровень очистки позволяет до 90 процентов воды вновь использовать для технологических нужд предприятия. А вода, сбрасываемая после прохождения очистки в природные водоемы, по своему качеству соответствует всем санитарным нормам. Общая стоимость будущего объекта производительностью 180 м3/ч составляет 300 млн рублей.

На шахте имени В. Д. Ялевского селян познакомили с современной технологией подземной угледобычи, применяемым оборудованием для обеспечения производственной и экологической безопасности ведения работ. Непосредственно действующая система прудов-отстойников и модульного узла контейнерного типа была представлена на шахтоуправлении "Талдинское-Западное". Специалисты компании подробно показали и объяснили всю технологию многоступенчатой очистки, уровень ее эффективности.

- Безусловно, такой диалог с населением необходим, - подчеркнул участвовавший в поездке начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий. - Сегодня люди сами посмотрели и воочию убедились, как действуют современные очистные сооружения, насколько они необходимы. Глава региона ставит перед нами задачу быть максимально открытыми. И компания СУЭК-Кузбасс является хорошим примером не только в применении самых передовых технологий, но и в стремлении действенного сотрудничества, взаимодействия с местными жителями в вопросах экологии.

Отметим, что на протяжении многих лет в АО "СУЭК-Кузбасс"  реализуется комплексная природоохранная программа. С 2011 по 2017 годы на эти цели было направлено 4 млрд рублей. В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 5 млрд рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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