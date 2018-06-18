В Приангарье нашли пропавшего неделю назад на реке туриста

Спасатели обнаружили тело третьего туриста, пропавшего в Иркутской области на реке Китой во время сплава, сообщили в МЧС региона.

Напомним, ЧП случилось 10 июня. В Усольском районе на реке Китой при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Одному из них удалось спастись, еще трое пропали без вести. Позже тела двоих из них были найдены, а сейчас, спустя неделю, обнаружено и тело третьего пропавшего, 44-летнего мужчины.

Как рассказали спасатели, сначала они обнаружили лодку, она затонула на глубине полутора метров. Тело четвертого туриста было найдено выше по течению, в 20 километрах от места ЧП.

По словам руководителя поисково-спасательных работ Андрея Кармаданова, к происшествию привело нарушение правил безопасности при управлении судном.

- Аэролодка была перегружена, и на сложном участке реки с порогами и сильным течением произошло ее опрокидывание. Все находящиеся в ней люди были без спасательных жилетов и практически не были готовы к преодолению этого сложного маршрута, - отметил сотрудник МЧС.