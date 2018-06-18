Фанат из Мексики стал миллионным пассажиром аэропорта Минвод
В международном аэропорту Минеральных Вод встретили миллионного пассажира. Им оказался футбольный болельщик из Мексики.
Как сообщили в администрации аэропорта, Тиноку Регаладо Марио Хосе приехал в Россию за 11 тысяч километров на чемпионат мира по футболу поболеть за мексиканскую сборную, а оказался миллионным пассажиром международного аэропорта Минеральные Воды. Он уже посетил несколько матчей, в том числе открытие чемпионата и игру России с Саудовской Аравией.
Миллионным пассажиром неожиданно для себя Марио стал, когда прилетел из Москвы в Минеральные Воды, чтобы посмотреть красоты курортов КМВ. Во время торжественной встречи в аэропорту он рассказал, что любит путешествовать, ему очень понравилось в России и он мечтает посетить не только принимающие города ЧМ по футболу, но и увидеть города Золотого кольца России.
Пассажир-болельщик получил подарки от администрации воздушной гавани КМВ, а также сертификат на бесплатный перелет по любому из 150 направлений от одной из российских авиакомпаний.
Кстати, матч Германии и Мексики в "Лужниках", который закончился сенсационной победой команды с североамериканского континента, собрал рекордное количество мексиканских болельщиков. По рассказам тех, кто присутствовал на матче, складывалось впечатление, что игра проходит не в Москве, а в Мексике.
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