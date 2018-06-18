Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
18.06.2018 11:10
Рубрика: Спорт

Фанат из Мексики стал миллионным пассажиром аэропорта Минвод

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Международный аэропорт Минеральные Воды Фото: Международный аэропорт Минеральные Воды
Фото: Международный аэропорт Минеральные Воды

В международном аэропорту Минеральных Вод встретили миллионного пассажира. Им оказался футбольный болельщик из Мексики.

Мексиканский фанат после победы сборной сделал девушке предложение

Как сообщили в администрации аэропорта, Тиноку Регаладо Марио Хосе приехал в Россию за 11 тысяч километров на чемпионат мира по футболу поболеть за мексиканскую сборную, а оказался миллионным пассажиром международного аэропорта Минеральные Воды. Он уже посетил несколько матчей, в том числе открытие чемпионата и игру России с Саудовской Аравией.

Миллионным пассажиром неожиданно для себя Марио стал, когда прилетел из Москвы в Минеральные Воды, чтобы посмотреть красоты курортов КМВ. Во время торжественной встречи в аэропорту он рассказал, что любит путешествовать, ему очень понравилось в России и он мечтает посетить не только принимающие города ЧМ по футболу, но и увидеть города Золотого кольца России.

Пассажир-болельщик получил подарки от администрации воздушной гавани КМВ, а также сертификат на бесплатный перелет по любому из 150 направлений от одной из российских авиакомпаний.

Кстати, матч Германии и Мексики в "Лужниках", который закончился сенсационной победой команды с североамериканского континента, собрал рекордное количество мексиканских болельщиков. По рассказам тех, кто присутствовал на матче, складывалось впечатление, что игра проходит не в Москве, а в Мексике.

Новости чемпионата
В "Новом Иерусалиме" представят самый большой в мире футбольный мяч 11:57
Немцы больше не чемпионы? Ловчев - о поражении Германии в игре с Мексикой 11:20
Подводим итоги первых дней чемпионата мира-2018 11:13
Живущий в Колумбии уралец приехал в Россию на ЧМ-2018 10:51
Марадона: При такой игре Сампаоли может не возвращаться в Аргентину 10:00

Марадона: При такой игре Сампаоли может не возвращаться в Аргентину 10:00

Диего Марадона подверг жесткой критике наставника аргентинцев Хорхе Сампаоли. "Альбиселеста" не сумела обыграть исландцев, а именно в этом матче, уверен Диего, Аргентина должна была побеждать, так как дальше будет лишь сложнее

Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018 17.06.2018

Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018 17.06.2018

Сборной Бразилии не удалось одолеть швейцарцев в своем стартовом матче на чемпионате мира-2018 в России. Матч, проходивший на "Ростов-Арене", завершился вничью - 1:1

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 17.06.2018

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 17.06.2018

Действующие чемпионы мира немцы уступили в первом своем матче на чемпионате мира-2018 мексиканцам - 0:1. Единственный мяч забил Ирвинг Лосано. Таким образом, Мексика как минимум на день возглавила таблицу группы F

Ловчев: Не верил, что сборная Исландии начнет ЧМ так уверенно 17.06.2018

Ловчев: Не верил, что сборная Исландии начнет ЧМ так уверенно 17.06.2018

Лучший футболист СССР 1972 года и посол ЧМ-2018 Евгений Ловчев специально для "РГ" прокомментировал главные события стартового отрезка ЧМ. В частности, он объяснил, что происходит с Месси и почему сборную Исландии так тяжело обыграть