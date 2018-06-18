На Ставрополье эвакуировали гостей затопленного кафе

В городе Невинномысске спасатели вместе с пожарными эвакуировали людей из кафе на берегу реки Кубани, оказавшегося отрезанным от суши.

В воскресенье в течение несколько часов резко увеличился уровень воды в Кубани, из-за чего посетители и персонал кафе на берегу реки не могли выбраться из заведения.

- На помощь к 25 работникам и отдыхающим кафе мы отправились в 15:15 воскресенья. На автомобиле "НефАЗ" подъехали прямо к лестнице здания. Испуганные люди, ожидающие помощи, поочередно поднялись внутрь огромной кабины машины, и мы эвакуировали их в безопасное место, - рассказал спасатель ПАСС СК города Невинномысск Иван Уралев.

Напомним, ранее МЧС предупредило, что из-за сильных ливней на территории Ставрополья река Кубань может выйти из берегов. В Невинномысске был введен режим повышенной готовности функционирования городского звена РСЧС. Под угрозой затопления также может оказаться Краснодарский край.