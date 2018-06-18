В двух станицах КЧР ливни размыли дамбу и мост

В Карачаево-Черкесии сильные ливни размыли берегоукрепительное сооружение на правом и левом берегу реки Хуса в станице Зеленчукской. Дождевым паводком оказался также поврежден подход к пешеходному мосту через реку Бежгон в станице Сторожевая.

- Произошел также сход селя, протяженностью 20 метров, в районе села Хасаут-Греческий. На данном участке ведутся работы по расчистке и восстановлению. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском управлении МЧС.

Для ликвидации последствий схода селевых масс привлечены десять человек и четыре единицы техники. Кроме того, на контроле в МЧС находится чрезвычайная ситуация, связанная подтоплением ливнями частных подворий в селе Курджиново Урупского района.

Напомним, что 16 июня в результате схода селей в Карачаевском районе несколько населенных пунктов были отрезаны областного центра. Заблокированы оказались курорты Домбай и Теберда.