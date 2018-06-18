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18.06.2018 22:39
Рубрика: Спорт

РФС призвал болельщиков заранее приходить на матч Россия - Египет

Текст: Данила Жиляев

Болельщикам следует заблаговременно прибыть на стадион в Санкт-Петербурге, где сборная России в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 сыграет с национальной командой Египта. С такой рекомендацией выступил Российский футбольный союз (РФС).

Фото: depositphotos.com
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На официальном сайте РФС опубликована памятка о том, что должны сделать болельщики, чтобы максимально быстро попасть на стадион, а после матча - покинуть его. Отмечается, что имеет смысл прийти заранее, чтобы избежать очередей. Кроме того, перед игрой предусмотрена развлекательная программа и активности для болельщиков, так что им не придется скучать в ожидании стартового свистка.

"Без проблем попасть на матч позволит и грамотный выбор вещей, которые Вы планируете взять с собой на стадион, - подчеркивает РФС. - Настоятельно не рекомендуем Вам приходить с большими сумками, воздержитесь от проноса еды, жидкостей и селфи-палок. Вероятнее всего, их придется сдавать в камеру хранения, что приведет к потере времени после окончания матча".

Также приводится список предметов, которые запрещены к проносу на стадион. Подчеркивается, что зрители, не соблюдающие правила или отказывающиеся от их соблюдения, могут быть не допущены на стадион либо удалены с арен.

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге. Эта встреча начнется в 21:00 по московскому времени. После первого тура наша команда возглавляет турнирную таблицу группы А благодаря крупной победе над Саудовской Аравией со счетом 5:0.

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