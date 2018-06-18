Сербский футболист расписался на граффити в Калининграде
Портреты футбольных звезд современности появились к началу ЧМ на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Калининградской области.
На граффити можно узнать прославленных футболистов: Уэйн Руни, Ян Вертонген, Лука Модрич, Эммануэль Эменике, Бранислав Иванович, Штефан Лихтштайнер, Юссеф Эль-Араби, Лев Яшин, Игорь Акинфеев и Серхио Рамос.
Один из них - капитан сборной Сербии Бранислав Иванович - узнал себя на стене трансформаторной подстанции в курортном Светлогорске, который выбрала базой сербская команда.
Бранислав Иванович настолько впечатлился, что оставил под портретом свою подпись. А рядом с помощью баллончика с краской написал "Спасибо", адресуясь не только к авторам граффити, но и ко всем россиянам. Теперь стена с автографом стала новой достопримечательностью Светлогорска.
Как рассказали в пресс-службе энергокомпании, реализующей этот арт-проект, в футбольной тематике украшены 14 энергообъектов. Девять трансформаторных подстанций оформили в стилистике сборных команд и стран, матчи которых пройдут в Калининграде: Хорватия, Испания, Нигерия, Марокко, Сербия, Англия, Швейцария, Бельгия.
На два энергообъекта нанесены граффити, посвященные российской футбольной сборной, еще на двух - абстрактные футболисты, а объект в центре города декорирован изображением старого города.
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