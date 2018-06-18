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18.06.2018 16:07
Рубрика: Спорт

Сербский футболист расписался на граффити в Калининграде

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба АО "Янтарьэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Янтарьэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Янтарьэнерго"

Портреты футбольных звезд современности появились к началу ЧМ на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Калининградской области.

На граффити можно узнать прославленных футболистов: Уэйн Руни, Ян Вертонген, Лука Модрич, Эммануэль Эменике, Бранислав Иванович, Штефан Лихтштайнер, Юссеф Эль-Араби, Лев Яшин, Игорь Акинфеев и Серхио Рамос.

Один из них - капитан сборной Сербии Бранислав Иванович - узнал себя на стене трансформаторной подстанции в курортном Светлогорске, который выбрала базой сербская команда.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Бранислав Иванович настолько впечатлился, что оставил под портретом свою подпись. А рядом с помощью баллончика с краской написал "Спасибо", адресуясь не только к авторам граффити, но и ко всем россиянам. Теперь стена с автографом стала новой достопримечательностью Светлогорска.

Как рассказали в пресс-службе энергокомпании, реализующей этот арт-проект, в футбольной тематике украшены 14 энергообъектов. Девять трансформаторных подстанций оформили в стилистике сборных команд и стран, матчи которых пройдут в Калининграде: Хорватия, Испания, Нигерия, Марокко, Сербия, Англия, Швейцария, Бельгия.

На два энергообъекта нанесены граффити, посвященные российской футбольной сборной, еще на двух - абстрактные футболисты, а объект в центре города декорирован изображением старого города.

🙌#Спасибо #BranislavIvanovic #Mundial #Russia2018 #Serbia

Публикация от Branislav Ivanovic (@ivanovicofficial)

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