Севфлот передал временный мост разделенному рекой поселку в Заполярье

Северный флот официально передал властям городского поселения Кильдинстрой Мурманской области временный мост для жителей поселка Шонгуй на реке Кола.

- Согласно договору о передаче объекта, с моста был убран вахтенный пост, который следил за безопасностью его эксплуатации, - отметили в пресс-службе СФ. - Теперь за сохранность моста и его безопасность для граждан отвечает управление городского хозяйства Кильдинстроя.

Напомним, мост был построен военными прошлой зимой во время учений взамен полуразрушенного старого моста, который окончательно вышел из строя летом 2017 года. Река Кола разделяет поселок на две части. Жители поселка оказались в очень сложном положении. Несколько домов и войсковая часть, находящиеся на левом берегу реки, оказались отрезанными от правого берега, где живет большинство селян. Это сильно усложнило им жизнь: около 150 человек работают в войсковой части, а на левом берегу постоянно живут 20 жителей поселка. Через Колу есть еще два моста, но один находится в 4,5 километрах, а другой - в 10 километрах от поселка.

Правила передвижения по временному мосту, установленные военными, очень строги. Например, запрещены "пребывание на мосту без целей пересечения р. Кола", "бег по мосту" и "одновременное пересечение моста пешеходами и автомобилями". Тем не менее, это сооружение вполне надежно, отмечают поселковые власти. Мост способен без технического обслуживания оставаться исправным около 5 лет. За это время власти Кильдинстроя должны решить проблему строительства нового моста. Временный мост должен действовать до момента постройки нового стационарного моста.

- Сейчас мы заканчиваем подготовку технического задания, и в начале июля предполагаем объявить конкурс на проектирование, - рассказал глава администрации Кильдинстроя Сергей Селиверстов. - Проект будет стоить около 5 миллионов рублей, на будущий год в муниципальном бюджете заложены средства на эти работы. Строительство самого моста обойдется в сумму от 100 миллионов.