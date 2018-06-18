На фестивале болельщиков в Ростове побывали 67 тысяч человек

В Ростове-на-Дону свыше 67 тысяч человек приняли участие в фестивале болельщиков ЧМ-2018. Еще более 43 тысяч зрителей наблюдали за игрой сборных Бразилии и Швейцарии на стадионе "Ростов Арена".

Отметим, что иностранные болельщики начали прибывать в донскую столицу задолго до начала матча. Некоторые, как семья Линьо Бергамини и Ванессы Сартори больше двух лет добиралась на автомобиле до России, чтобы поддержать сборную страны на чемпионате мира по футболу. Другие прибыли на поезде, но основная масса прилетела в аэропорт Платов. Там их встретили по русской традиции хлебом и солью.

- На Дону любят принимать гостей, любят спорт. Впереди нас ждет яркий праздник футбола. Мы постараемся, чтоб ваша поездка в Россию, на донскую землю вам запоминалась,- обратился к болельщикам глава региона Василий Голубев.

Иностранцам предлагалось нарубить шашкой капусты и испытать себя в состязаниях с коромыслом, а также поиграть с футбольным мячом. Многие тут же воспользовались предоставленной возможностью и охотно участвовали в забавах. Напомним, что идея по-дружески принять иностранных болельщиков появилась в Ростове весной прошлого года, когда накануне игры "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы. А в центре гостеприимства болельщиков из Бразилии и Швейцарии встретили казачьими песнями и танцами, угощали караваями, донской ухой, мороженым. Фанаты сфотографировались с главой региона. На память о знакомстве с казаками бразильцам и швейцарцам подарили традиционные головные уборы казаков - синие с красным околышем фуражки.

- Ростовская область серьезно подготовилась к тому, чтобы прибывшие гости мирового первенства, почувствовали себя здесь комфортно и интересно, и чтобы им вновь захотелось вернуться на Дон уже в качестве туристов. Мы надеемся, что их будет немало, - отметил Василий Голубев.

Отметим, что на время ЧМ в Ростове-на-Дону заработали восемь открытых площадок, где ежедневно выступают лучшие творческие коллективы региона. Концертные площадки организованы в парке культуры и отдыха "Левобережный", парке имени Максима Горького, на набережной Дона, а переулке Соборном, возле Донской государственной публичной библиотеки и Ростовского музыкального театра, в Шолохов-центре, а также в Центре донского гостеприимства в аэропорту Платов. В рамках культурной программы пройдет более 1,6 тысячи мероприятий. В их работе задействованы около шести тысяч артистов.

В свою очередь, тысячи бразильских болельщиков не остались равнодушными к звукам музыки и устроили перед началом матча зажигательный карнавал. Под захватывающие звуки румбы и самбы они прошли по Ворошиловскому мосту к стадиону "Ростов Арена", а швейцарцы в красных плащах промаршировали по Большой Садовой.

Матч Бразилия - Швейцария завершился со счетом 1:1, а вот гулянья болельщиков продолжились до самого утра и обошлись без правонарушений.