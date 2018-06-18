В Астраханской области начинается "паспортизация" крупного рогатого скота. Предполагается, что каждая корова или бык должны получить свой паспорт-бирку. А в том случае, если скотина натворит бед, отвечать придется ее хозяину.

Как уже писала "РГ", с идеей ввести в стране систему учета и маркировки животных недавно выступил минсельхоз. И опубликовал поправки в Закон "О ветеринарии" на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Эта инициатива, как видим, совпала с планами Астраханской области. Ведь проблема для региона отнюдь не надуманная. "Бесхозные" коровы часто забредают на фермерские поля, уничтожают урожай и объедают зеленые насаждения на улицах. Кроме того, оставшийся без должного пригляда скот провоцирует аварии на дорогах. Статистика, увы, неутешительная. Как сообщается на сайте губернатора Астраханской области, в 2017 году на местных дорогах по вине безнадзорного скота произошло более двухсот ДТП. В 19 авариях оказались покалеченными 22 человека. И один погибший. С начала 2018 года от коров на дорогах пострадали еще семь человек. При этом почти все животные, становившиеся виновниками аварий, оказывались "ничьими".

"Раньше в селах жители сами сбрасывались на чабана для общественного стада. Или же чабанили по очереди. Теперь же эта традиция утрачена, все экономят. В итоге корова предоставлена сама себе", - говорит министр сельского хозяйства Астраханской области Алексей Галкин.

Пока чипами и бирками своих буренок в регионе снабжают лишь племхозяйства и некоторые фермеры. Владельцам частных подворий это пока неинтересно. Они считают, что процесс будет долгим и недешевым. Однако в региональном минсельхозе отмечают, что коровий "паспорт" будет стоить не более 20 рублей, а само биркование можно провести при ветосмотре.

Чтобы решить проблему, предполагается на местном уровне простимулировать процесс биркования. В частности, планируется предоставлять господдержку только тем крестьянско-фермерским хозяйствам, в которых коровы уже получили "паспорт-бирку" и были поставлены на учет. В минсельхозе пояснили, что при поддержке от 1000 до 3000 рублей на содержание одной буренки потратить на бирку от семи до 20 рублей хозяину будет не накладно.

Региональные власти уже пытались навести порядок с "бесхозными" коровами. В некоторых селах даже появились специально организованные "штрафстоянки" для КРС. Всего в Астраханской области насчитывается 40 таких стоянок, но их количество планируется увеличить в четыре-пять раз. Астраханские власти также надеются на федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Меркурий", которая должна в полной мере заработать с 1 июля 2018 года и позволит отследить происхождение мяса или молока и даже узнать кличку коровы, из которой была изготовлена конкретная палка колбасы.