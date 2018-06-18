В Крыму сравнили западные санкции с автомобилем без тормозов

Западные санкции сплотили жителей Крыма и Севастополя, и у них нет ложных иллюзий об их отмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Севастополя Дмитрия Белика.

- Наша экономика и мировоззрение крымчан адаптировались к санкциям, - сказал он. - Санкции - это уже идеология для сплочения севастопольцев и крымчан перед агрессивными внешними силами. Чем дольше Запад ведет эту политику, тем крепче "положит на цемент" не только сплоченность местного населения, но и саму идеологическую политику всей России. Новое поколение вырастет, четко понимая, что на Западе друзей среди политиков нет, да и союзники они так себе.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек сравнил санкции Запада с автомобилем, у которого сломались тормоза.

- Крымчане воспринимают как непреложный факт, что в санкционной машине Запада провалилась педаль тормоза, - сказал он. - Пассажиры этой машины несколько раз пытались "тормозить туфлей" - не помогло, поэтому этот несущийся аппарат рано или поздно где-то остановится.

Ранее стало известно, что ЕС продлил на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя.