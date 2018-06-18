Белорусские десантники прибыли в Россию на учения "Славянское братство"

В Новороссийске 19 июня начнутся международные военные учения "Славянское братство", в которых примут участие десантники из России, Беларуси и Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Белорусские десантники уже прибыли в Краснодарский край со своей военной техникой и вооружением. Всего для участия в международных манёврах на полигон "Раевский" из Витебска доставлено около 250 десантников и более 40 единиц военной техники.



Российские десантники устроили торжественный прием белорусским коллегам, а затем все вместе совершили 15-километровый марш на полигон "Раевский".

Активная фаза учений, во время которых военные будут выполнять различные боевые выходы и тренировочные задания, начнется 26 июня. Ожидается, что в общей сложности в маневрах примут участие несколько сотен военнослужащих, а также различная боевая техника.

Учения "Славянское братство" проводятся уже четвертый год: сначала они состоялись в Сербии, потом в России, затем, в 2017 году - на белорусском полигоне "Брестский". Особенностью предстоящих учений, по словам военных, является то, что в них из солдат России, Белоруссии и Сербии формируются смешанные подразделения. В одном взводе или роте находятся военнослужащие сразу трех государств.

Ранее в Минобороны России сообщали, что всего в этом году российские военные планируют провести четыре учения с силами специальных операций Республики Беларусь.