Уральский оркестр сыграет саундтреки из "бондианы" и "поттерианы"

Саундтреки из прославленных голливудских блокбастеров прозвучат со сцены Челябинской филармонии.

В часовой программе заявлены композиции из фильмов про Джеймса Бонда, юного волшебника Гарри Поттера, из "Пиратов Карибского моря" и "Вестсайдской истории", давно ставшей признанной классикой кинематографа.

Перед челябинцами выступит филармонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

"Оригинальный саундтрек - половина успеха фильма, - считают в филармонии. - Нередко кино запоминается именно благодаря блестящему звуковому сопровождению. Не случайно многие песни из голливудских картин прочно вошли в репертуар музыкантов по всему миру".