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18.06.2018 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральца будут судить за регистрацию в однушке девяти тысяч мигрантов

Текст: Екатерина Призова

Дело жителя Екатеринбурга, который зарегистрировал на 16 квадратных метрах более девяти тысяч мигрантов, ушло в суд. Обвинительное заключение утвердила сегодня Свердловская областная прокуратура.

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Напомним, предприимчивый уралец с октября 2015 года по апрель 2018-го передавал (сначала сам, потом - через сына) в УФМС и УМВД бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан.

По данным правоохранительных органов, за фиктивное проживание к квартире на улице Баумана он брал с мигрантов от полутора до пяти тысяч рублей.

Уголовное дело по статье 322.3 УК РФ направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

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