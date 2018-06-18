Россия и Саудовская Аравия хотят предложить участникам сделки о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+) нарастить ее на полтора миллиона баррелей в сутки от текущего уровня. Это означает, что добыча почти вернется к первоначальным параметрам. Такой вариант вызвал разногласия в ОПЕК+. Часть стран готовы наложить на него вето. Исход заседания участников 22-23 июня становится непредсказуемым, и это чревато резкими колебаниями цен на нефть.

Предложение о полутора миллионах баррелей на прошлой неделе озвучил министр энергетики России Александр Новак. Такие параметры Москва согласовала с Эр-Риядом. Тот, в свою очередь, обсуждает с коллегами разные варианты - от 500 тысяч до миллиона баррелей, сообщило 18 июня агентство Bloomberg. Другие участники сделки ведут речь о 300-600 тысячах баррелей. Срок смягчения соглашения - несколько месяцев, отсчет может начаться 1 июля. Иран, Венесуэла и Ирак против высокого роста добычи - они готовы наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии, сообщил представитель Ирана в ОПЕК+. По его мнению, если два крупнейших участника сделки хотят действовать в одиночку, то другие расценят это как нарушение условий.

Наращивание добычи на полтора миллиона баррелей компенсирует снижение поставок из Венесуэлы, где бушует кризис в нефтяной отрасли, и Ирана, который осенью будет ограничен в экспорте из-за санкций США. Эти страны опасаются, что участники ОПЕК+ заберут их долю на рынке (по данным МЭА, до 30 процентов в следующем году), которые потом вернуть будет трудно. Одни только разговоры о наращивании добычи обрушили цену барреля Brent с 76 долларов до 72,5. Чем выше будут новые параметры, тем сильнее просядут котировки. Ориентирами по Brent могут стать отметки 70-75 долларов, говорится в обзоре NORDailу.

Жесткие рамки соглашения ОПЕК+ вкупе со снижением рентабельности переработки почти лишили российские нефтекомпании инструментов роста, считают аналитики "ВТБ Капитала". Ослабление ограничений по добыче может помочь крупнейшим игрокам даже с учетом роста волатильности котировок.