Сборная Панамы уступила Бельгии в своем первом матче на ЧМ

Да, нынешний чемпионат мира для этой страны - первый в истории. Но именно панамцы оставили за бортом ЧМ-2018 ни кого-нибудь, а сборную США! Стоит ли говорить, что решение президента Панамы Хуана Карлоса Варела объявить праздничный день народ воспринял как нечто совершенно естественное. Правда, народ широкий жест главы государства понял по-своему, и гуляния продолжались по всей стране больше недели, практически парализовав работу всех государственных учреждений.

А ведь повод для такого широкого праздника у людей был. Вдумайтесь - суммарная стоимость всей сборной Панамы лишь около восьми миллионов евро (для сравнения цена одного бельгийца Кевина де Брюйне около 150 миллионов). 90 процентов игроков "красно-синей" сборной известны только у себя на родине. Ну а если покопаться в статистике, то любопытным представляется футбольная судьба форварда Исмаэля Диаcа. Он единственный панамский игрок, который был в составе своей команды на трех чемпионатах мира в разных возрастных категориях до 17 лет, до 20 лет и вот теперь во взрослом!

В Сочи прибыл внушительный десант загорелых мужчин и женщин, которые в отличие от своих коллег из Бельгии не засиживались в барах города-курорта, не лежали на пляже, а занялись вполне себе бизнесом. Хотите фото на память с разукрашенными гостями из-за океана? 100 рублей. Модную прическу в панамском стиле? Готовьте тысячу. Местные торговцы на гостей не ворчали, а полицейские не трогали - гостеприимство прежде всего.

Моими соседями в апартаментах возле стадиона "Фишт" стала семья Эрандес - два брата Мигель и Эд и их общая знакомая и финансовый директор Эстер. Ребята привезли с собой три вместительных чемодана, в которых не было ничего, кроме… шелковых шарфиков, посвященных предстоящему матчу. Тряпица с флагами двух стран и датой матча - в России такие стоят порядка 200 рублей, но в дни чемпионата мира необычный сувенир с легкостью покупали по 600 рублей за штуку! Панамские бизнесмены оказались неплохими психологами и одну из импровизированных точек продаж устроили у бара, где заливали в себя пиво респектабельные бельгийские фанаты. За два часа до начала игры Мигель продемонстрировал мне пустые сумки: "Футбол кормит нас. Теперь можно и на игру".

- Думаешь, у Панамы есть шансы?

- Нет, но мы все равно счастливы быть частью этого праздника. Россия очень красивая страна!

Обменялись шутками

Подготовка к первому матчу в группе "G" (кроме Панамы и Бельгии в квартете находятся команды Туниса и Англии) проходила с юмором. Так, главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес прямо признал, что на хороший результат он не сильно рассчитывает:

- Мы уже победим, когда прозвучит стартовый свисток арбитра. Этот матч вне зависимости от счета запомнят в Панаме навсегда. Бельгия фаворит и одна из команд, которая может дойти до финала. А вот я готов выпить две бутылки водки, если мы пройдем в плей-офф. Хотя боюсь, у меня это не получится.

8 миллионов евро стоимость игроков сборной Панамы на ЧМ-2018. Это худший показатель среди всех команд. Лидируют Франция (1 млрд. 80 млн), Испания (1 млрд 30) и Бразилии (983 млн)

Приблизительно в том же ключе высказался капитан панамцев Роман Торрес:

- Не знаю, что там думают букмекеры, наверное, ничего хорошего в отношении нас… Но в этот день мир узнает, что Панама это не просто пятнышко на карте мира. Мы будем получать удовольствие от игры, а счет… сегодня это не так важно.

Что до бельгийцев, то голкипер "красных дьяволов" Тибо Куртуа заставил журналистов аплодировать, заявив, что считает свою команду… лучшим аутсайдером ЧМ-2018:

- Господа, я устал отвечать на вопросы о наших шансах на победу в Кубке мира! Какие же мы фавориты? Среди худших команд лучше нас никого нет, и это знает каждый из нас. Но ведь чудеса происходят не сразу, мы постараемя прибавлять с каждой новой игрой.

Наставник панамцев пообещал выпить две бутылки водки, если его команда попадет в плей-офф

На стороне команды Роберто Мартинеса перед матчем на сочинском "Фиште" была и история. С тех пор, как на чемпионате мира 1986 года в Мексике Бельгия на групповом этапе уступила Мексике, "красные дьяволы" уже 32 года не проигрывали командам из КОНКАКАФ. Эта серия насчитывала до рандеву с Панамой 11 матчей (девять побед и две ничьих).

Немного о футболе

Чуден "Фишт" при тихой погоде. Шторм, который угрожал арене за час до игры, в буквальном смысле сдуло ветром, и ничто не мешало командам показать трибунам свое мастерство.

Несмотря на очевидную всему миру разницу в классе, "детские" ошибки в исполнении панамцев и напор европейцев, счет в первые 45 минут не был открыт. Миллионеры Лукаку, де Брюйне, Мертенс, Азар безуспешно пытались распечатать ворота Хайме Пенедо. И о чудо! После первого тайма счет на табло остался 0:0!

Все встало на свои места в начале второй 45-минутки. Эден Азар поборолся в чужой штрафной за верховой мяч, на подборе оказался Дрис Мертенс, и мы увидели очередной гол-красавец на ЧМ - 1:0! Счет 2:0 стал на 69-й минуте. Отличился Ромелу Лукаку, отправивший мяч головой под перекладину. На 75-й минуте все тот же Лукаку довел счет до крупного - 3:0. Больше голов в матче не было.

Много ли забили бельгийцы? Мало ли пропустили панамцы? Думаю, что про это, спустя годы, мало кто вспомнит, а вот неказистый шарфик от братьев Эрандес останется светлым пятнышком для всех, кто был в Сочи и видел это живьем.