Саудовские футболисты успешно добрались до Ростова после аварийной посадки
Сборная Саудовской Аравии по футболу успешно приземлилась в Ростове-на-Дону, где в среду она сыграет во втором своем матче на ЧМ-2018 с Уругваем.
Во время полета у самолета с тренерским штабом и игроками на борту загорелся двигатель. Воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку, после чего команда успешно добралась до пункта назначения.
В Twitter сборной Саудовской Аравии говорится, что "все представители национальной команды находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета". Сейчас игроки и персонал "зеленых соколов" направляются в гостиницу.
Напомним, что в первом матче на ЧМ-2018 саудовцы проиграли российской сборной со счетом 0:5.
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