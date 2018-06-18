Саудовские футболисты успешно добрались до Ростова после аварийной посадки

Сборная Саудовской Аравии по футболу успешно приземлилась в Ростове-на-Дону, где в среду она сыграет во втором своем матче на ЧМ-2018 с Уругваем.

Во время полета у самолета с тренерским штабом и игроками на борту загорелся двигатель. Воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку, после чего команда успешно добралась до пункта назначения.

В Twitter сборной Саудовской Аравии говорится, что "все представители национальной команды находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета". Сейчас игроки и персонал "зеленых соколов" направляются в гостиницу.

Напомним, что в первом матче на ЧМ-2018 саудовцы проиграли российской сборной со счетом 0:5.