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18.06.2018 11:07
Рубрика: Происшествия

СК РФ возбудил четыре дела по факту новых обстрелов в Донбассе

Текст: Иван Петров
Следователи Следственного комитета России продолжают собирать доказательства преступлений против мирного населения в Донбассе - зоне, в которой неоднократно провозглашен режим прекращения огня. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, несмотря на достигнутые договоренности, вновь фиксируются все новые факты применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных граждан.

В СК подчеркнули, что военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины выполняют заведомо преступные приказы. Украинские военачальники, отметила Петренко, действуют в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней.

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7 и 8 июня 2018 года, по данным следствия, украинские силовики в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями. Кроме того 8 июня был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня - село Васильевка, 11 июня - Куйбышевский район города Донецка, а 12 июня - гражданские объекты в городе Докучаевске. 13 июня украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка.

"В результате этих обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание "Горводоканала" в городе Докучаевске", - рассказала Светлана Петренко.

Отмечается, что по описанным преступным фактам СК России возбудил уголовные дела по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Следователи в рамках расследования продолжат устанавливать должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этих и других преступлений против мира и безопасности человечества.

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