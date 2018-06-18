Супруга Кобзона рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли рассказала о состоянии его здоровья после госпитализации.

"Хорошо, нормально здоровье", - сказал она журналистам "360". На уточняющий вопрос, находится ли Кобзон в больнице или дома, супруга не стала отвечать.

"Считаю это бестактным. Все по плану, все в порядке", - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Кобзон самостоятельно обратился в одну из столичных клиник из-за ухудшения здоровья. Экстренной госпитализации, по предварительным данным, не было.