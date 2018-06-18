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Терри Гиллиам лишился прав на свой новый фильм о Дон Кихоте

Новость 18.06.2018, 12:30 | Текст: Генри Достоевский

Терри Гиллиам проиграл в суде и потерял права на свой новый фильм "Человек, который убил Дон Кихота".

Согласно данным портала io9, культовый постановщик Терри Гиллиам ("Король-рыбак", "Бразилия", "Воображариум доктора Парнаса") проиграл в Парижском апелляционном суде продюсерской компании Alfama Films и ее главе Паулу Бранку, а также режиссер должен выплатить последнему 10 тысяч евро.

Фото: AP/ David Guttenfelder
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Судебная тяжба началась, напомним, после того, как Бранко объявил, что права на фильм "Человек, который убил Дон Кихота" принадлежат ему, ссылаясь на договор, который они заключили с Гиллиамом.

Суть его сводилась к тому, что Бранко в свое время обещал ссудить денег во время очередного бюджетного кризиса проекта и за это получал права на картину, параллельно предоставив полную творческую свободу Гиллиаму. Однако денег так и не поступило, и создатели картины нашли новых инвесторов.

Теперь у многострадальной картины будет весьма сложный путь, несмотря на ее состоявшуюся премьеру на Каннском кинофестивале, ведь предварительно согласованные даты выхода картины в прокат всем компаниям теперь придется пересмотреть.

Напомним, что и ранее картине не везло - от финансирования до смены актерского состава и порчи имущества. Об обрушившихся на кинематографистов неприятностях была даже снята документальная лента "Затерянные в Ла-Манче" (2002 год).

По сюжету, главный герой фильма из современной эпохи (Адам Драйвер) попадает в XVII век и встречает там настоящего Дон Кихота (Джонатан Прайс). Тот принимает его за своего верного оруженосца Санчо Пансу, и далее они попадают в настоящее сюрреалистичное приключение.

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