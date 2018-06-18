Терри Гиллиам лишился прав на свой новый фильм о Дон Кихоте

Терри Гиллиам проиграл в суде и потерял права на свой новый фильм "Человек, который убил Дон Кихота".

Согласно данным портала io9, культовый постановщик Терри Гиллиам ("Король-рыбак", "Бразилия", "Воображариум доктора Парнаса") проиграл в Парижском апелляционном суде продюсерской компании Alfama Films и ее главе Паулу Бранку, а также режиссер должен выплатить последнему 10 тысяч евро.

Судебная тяжба началась, напомним, после того, как Бранко объявил, что права на фильм "Человек, который убил Дон Кихота" принадлежат ему, ссылаясь на договор, который они заключили с Гиллиамом.

Суть его сводилась к тому, что Бранко в свое время обещал ссудить денег во время очередного бюджетного кризиса проекта и за это получал права на картину, параллельно предоставив полную творческую свободу Гиллиаму. Однако денег так и не поступило, и создатели картины нашли новых инвесторов.

Теперь у многострадальной картины будет весьма сложный путь, несмотря на ее состоявшуюся премьеру на Каннском кинофестивале, ведь предварительно согласованные даты выхода картины в прокат всем компаниям теперь придется пересмотреть.

Напомним, что и ранее картине не везло - от финансирования до смены актерского состава и порчи имущества. Об обрушившихся на кинематографистов неприятностях была даже снята документальная лента "Затерянные в Ла-Манче" (2002 год).

По сюжету, главный герой фильма из современной эпохи (Адам Драйвер) попадает в XVII век и встречает там настоящего Дон Кихота (Джонатан Прайс). Тот принимает его за своего верного оруженосца Санчо Пансу, и далее они попадают в настоящее сюрреалистичное приключение.