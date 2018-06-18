Тест-драйв Lexus LX570 Superior: Нескромное обаяние буржуазии

Lexus продолжает эксперименты с дизайном своих моделей. Теперь очередь пережить мутацию дошла и до сибаритского, консервативного LX. В версии Superior внедорожник значительно преобразился внешне. "РГ" протестировала новинку, чтобы понять, зачем японскому бренду эпатажные дизайнерские выходки и почему LX все еще является бестселлером в России.

Superior - это все тот же LX, однако с серьезно тюнингованным экстерьером. Главная "фишка" - гигантская, монструозная решетка радиатора! Да, в это сложно поверить, но они умудрились сделать ее еще больше.

Стилистически решетка LX Superior повторяет таковую у нового флагманского седана LS. Она состоит из огромного количества граней и пересечений поверхностей. За LX не ручаюсь, однако в LS это сделано для того, чтобы при каждом варианте освещения машина с такой решеткой выглядела по-разному - в сумерках, при ярком солнечном свете, вечером, ночью, утром, в дождь, снег и т. д. Свет преломляется на гранях решетки и, соответственно, она смотрится каждый раз иначе.

Следующий момент - низкий обвес. LX с ним выглядит максимально сурово и брутально. И вызывает легкую ностальгию по тюнингованным внедорожникам в NFS Underground 2. В игре у них также были очень низкие обвесы. Но, естественно, за эту красоту надо платить практичностью. С низкими бамперами рамный внедорожник, обладающий легендарной проходимостью, превращается в самый обыкновенный городской кроссовер. О приключениях на оффроуде на таком LX можно забыть.

Технически же Superior - обыкновенный LX с рамой, неразрезным задним мостом, гидропневматической подвеской и олдскульным атмосферным V8 объемом 5,7 литра и мощностью 367 л. с.

И, по факту, это уже очень возрастая модель. Учитывая все рестайлинги, которые пережила эта машина, а их официально было уже два - в 2012 году и в 2015-м, нынешний LX производится с 2007 года. 11 лет!

Версия Superior, кстати, по масштабу внешних изменений вполне могла бы сойти за рестайлинг. Но Lexus представил ее просто как максимальную комплектацию существующего внедорожника, оставив дизайн версий попроще в покое.

Так вот, 11 лет - крайне серьезный возраст для любого автомобиля. Как правило, продажи припозднившихся с уходом на пенсию машин на излете их жизни можно описать следующим образом: вялый интерес публики, бешеные скидки и акции, лишь бы убедить хоть кого-то приобрести морально устаревшее железо, переход даже самых преданных клиентов к конкурентам… Сам Lexus попался в эту ловушку с LS предыдущего поколения, которое продержалось на конвейере примерно столько же, сколько нынешний LX производится на данный момент. С одним различием: если не брать в расчет продажи на уровне статистической погрешности, можно увидеть, что LS не был нужен буквально никому, а LX за 2017 год было реализовано 5400 штук. И это показатель колоссального успеха для 11-летнего внедорожника с серьезным ценником.

На ходу

Главное преимущество этой машины состоит в том, как она едет по российским дорогам. А едет она восхитительно. За время тест-драйва я не встретил ни одной ямы, даже самой глубокой, неухоженной и суровой, которая могла бы заставить тандем рамы и пневмоподвески передать вам, что эта яма на дороге все же была. По мягкости хода и комфорту на плохих дорогах LX - один из лучших автомобилей, которые вообще существуют в мире. Грейдер, гравийка, да просто плохой асфальт в латках и волнах - на скорости до 100-120 км/ч превратности дорожного покрытия вас не побеспокоят. Также нельзя не отметить отличную шумоизоляцию.

Гидропневматическая подвеска обладает изменяемой жесткостью, и для вождения по городу лучше перевести ее в режим Sport, поскольку в режиме Comfort или Normal (настройки жесткости подвески у них отличаются, хоть это и сложно заметить) рискуете укачаться - крены, особенно если вы пересели на LX с более легкового варианта, могут даже испугать.

В качестве коробки передач на бензиновой версии LX используется 8-ступенчатый гидротрансформаторный "автомат". А на дизельной модификации LX450d коробка 6-ступенчатая. Мне очень нравится, как эта машина трогается с места. Когда отпускаешь тормоз и чуть-чуть нажимаешь газ, все происходит настолько плавно, настолько воздушно, и самое главное - бесшумно, что такое ощущение, что ты и не на машине вовсе. По крайней мере, не на машине с почти шестилитровым V8 под капотом, а на "зеленом" электрокаре, скорее. Интересно, что на дизельной версии такого эффекта нет. Та машина гораздо тяжелее трогается с места.

Интерьер

В салоне Superior практически не отличается от стандартного LX, если за отличия не считать алюминиевые накладки на педали. Также появились два новых вида шпона: из аутентичного японского дерева шимамоку и из матового ореха.

Продолжая тему отделки интерьера деревом: я не устану ругать LX за необогреваемые деревянные вставки на руле. Учитывая, что обод баранки состоит из дерева более чем на 50%, получается, что подогрев руля как бы есть, но его как бы нет. Конечно, во всем можно найти положительную сторону: садясь за руль и ведя огромный SUV двумя пальцами, ты полностью соответствуешь имиджу хозяина жизни. Правда, никто не знает, что делаешь ты это от холода.

На заднем ряду удобно и просторно. Кресла разделены функциональным подлокотником, на котором расположены кнопки управления климат-контролем (он в машине 4-зонный), подогревом и вентиляцией сидений. Есть регулировки наклона спинки и пространства для ног.

Из недостатков - ни одного USB-разъема сзади. Учитывая, что машина пережила последний рестайлинг относительно недавно, в 2014 году, очень странно, что не были добавлены слоты для гаджетов.

Конечно, в роли слабого оправдания выступает 220-вольтовая розетка в багажнике, однако она предназначена скорее для того, чтобы подключить, например, гриль, выехав на пикник. А использовать ее для зарядки гаджетов пассажиров второго ряда неудобно. В случае с ноутбуком провод тянется поверху, через головы других пассажиров, а кабель для зарядки телефона стандартной длины до розетки в багажнике элементарно не дотянется.

Возвращаясь к креслам и "начинке": второй ряд Lexus LX, несмотря на подогрев, вентиляцию сидений и наличие экранов в топовых версиях, увы, недостаточно роскошен. Не поймите меня неправильно: я вовсе не утверждаю, что ехать во флагманском внедорожнике за 7 миллионов рублей некомфортно. Ровно наоборот: этот SUV феноменально комфортен. И по плавности хода и качеству шумоизоляции, особенно на российских дорогах, с легкостью даст бой классическим автомобилям большого начальника - представительским седанам.

Именно поэтому здесь напрашивается лаунж-зона. Разумеется, не в базовой комплектации, а в качестве опции раздельные сиденья второго ряда с фиксированной центральной консолью между ними и отдельными электрорегулировками для каждого из них в LX была бы востребована.

Впрочем, я рискну предположить, что в Lexus осознают суть проблемы. И хоть в нынешнем поколении LX изменений не предвидится (версия Superior - очевидно, последний аккорд по обновлению пожилого внедорожника), давайте посмотрим на интересный концепт-кар, который был представлен в конце 2017 года.

Он называется LF-1 Limitless. И его можно расценивать как видение дизайнеров и инженеров Lexus, каким должен быть флагманский внедорожник в будущем. Правда, концепт, согласно релизу, является не настоящим SUV, а кроссовером, и высота крыши у него всего 160 см, и вообще, он купеобразный и похож на X6, но это неважно. Не обращайте внимания на уловки маркетологов и заигрывание с новой аудиторией. Все мы прекрасно понимаем, что флагман сегмента SUV у Lexus - это рамный внедорожник, и иначе быть не может. Главное - другое. Главное - в том, что находится у этой машины внутри.

А внутри мы видим раздельные сиденья второго ряда с консолью и множеством экранов. Вряд ли, конечно, в серию пойдут спортивные ковши, но намек на то, каким будет вектор развития LX в следующей генерации, дан.