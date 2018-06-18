После того, как в России пройдет пенсионная реформа, пенсии в реальном выражении за 5-6 лет могут увеличиться на 8-10 процентов. Об этом сказал глава Минтруда Максим Топилин.
Он отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что в последние годы не было такого серьезного роста реальных пенсий.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила, что пенсия россиян будет расти в среднем на тысячу рублей в год (в зависимости от страхового стажа и утерянного заработка), а годовой доход пенсионеров - на 12 тысяч в год.