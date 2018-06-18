В аэропорту Мадейры обновили бюст Криштиану Роналду

В аэропорту имени Криштиану Роналду в португальском городе Мадейра обновили бюст знаменитому футболисту. Новая скульптура имеет гораздо большее портретное сходство с оригиналом.

В марте 2017 года, напомним, аэропорту было присвоено имя Роналду, и по такому случаю в терминале был установлен бюст игрока. Автором произведения стал непрофессиональный скульптор Эмануэль Сантуш, ранее работавший в том же аэропорту уборщиком. Изображение бюста моментально стало мемом, так как он имел, мягко скажем, весьма отдаленное сходство с самим Криштиану.

Теперь, однако, скульптура обновлена. Пока, правда, местные СМИ не уточняют, является ли автором нового бюста тот же Сантуш, который, кстати, позднее создал еще и скульптурное изображение Гарета Бэйла.

Самому Роналду, впрочем, сейчас не до высокого искусства. Он находится в России и в расположении национальной команды готовится к очередному матчу чемпионата мира. В первой игре турнира он оформил хет-трик против Испании - та встреча завершилась со счетом 3:3.