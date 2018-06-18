В Госдуме сравнили Украину с колониальным государством

Украина становится подобием колонии, работающей на западную экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что на Украине назревает экономическая катастрофа.

"С Украины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не один год, с лета 2014-го, - отметил в беседе с RT Виктор Водолацкий. - Системно все важные госпредприятия, которые были в ведении государства, оборонно-промышленного комплекса, переходят в ведение западных и американских компаний".

Сейчас, по его словам, идет следующий этап - "плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают лучшие и невосстанавливаемые ресурсы". Следующим этапом, считает он, будет вывоз леса.

"Украина сегодня становится неким колониальным государством, где люди будут работать на западную экономику", - заявил российский депутат, добавив, что "каждый миллиард, который дается Украине, забирается в десятикратном размере еересурсами".

В ближайшие два года, считает Водолацкий, "ничего украинского в стране не останется". "Количество людей, покидающих Украину, катастрофически растет. Депутаты Рады сейчас бьют в колокола вслед уходящему поезду", - заключил он.