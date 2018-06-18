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Рубрика: Происшествия

В Москве начался суд над братом экс-владельца Черкизовского рынка

Текст: Владимир Федосенко
В Московском областном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела о громком убийстве двух бизнесменов в Подмосковье. Один из подсудимых - брат бывшего владельца Черкизовского рынка Рафик Исмаилов - после оглашения прокурором обвинительного заключения отказался признать вину в организации убийства двух предпринимателей.

По мнению прокурора, Исмаилов виновен не только в убийстве двух человек по найму, а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Следствие считает, что в марте 2016 года братья Исмаиловы привлекли родственника, Мехмана Керимова, в организованную преступную группу для совершения убийства. По данным следствия, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они скончались. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать орудие преступления.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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По версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов разработал план убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брилева совместно со своими братьями, в роли исполнителя выступил Мехман Керимов.

Тельман Исмаилов заочно арестован по этому уголовному делу. Еще один его брат, Вагиф, скрывается от следствия за границей.

Напомним, в марте Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор Мехману Керимову, осудив его на 13 лет колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство, свою вину он признал.

Как выяснилось во время расследования, незадолго до расстрела Toyota Land Cruiser припарковался на АЗС. Вскоре к заправке подъехал серебристый Mercedes, из которого вышел мужчина, пересевший затем во внедорожник. Исследовав телефонные соединения убитых, оперативники выяснили, что незадолго до гибели они общались со своим знакомым Мехманом Керимовым. Именно он, как показала запись с видеокамеры, установленной на АЗС, и подсел в машину к бизнесменам. А за рулем Mercedes, на котором он приехал, как выяснили следователи, находился Рафик Исмаилов. Обоих задержали.

Практически сразу после ареста Мехман Керимов начал давать признательные показания, в частности, подтвердил, что именно он расстрелял пассажиров внедорожника. Но при этом фигурант взял всю вину на себя, объясняя свой поступок якобы имевшимся непогашенным долгом Владимира Савкина перед ним, из-за которого господин Керимов, по его словам, лишился недвижимости в 2010 году. Поняв, что долг ему так и не будет возвращен, говорил арестованный на допросах, он застрелил бывшего делового партнера, а его попутчик стал случайной жертвой - убийца не захотел оставлять свидетеля.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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После этого Рафик Исмаилов вышел на свободу, а обвинение в двойном убийстве было предъявлено Мехману Керимову. Однако родственники Владимира Савкина, уверенные, что киллер выгораживает организаторов убийства, пришли на прием к главе СКР Александру Бастрыкину, после чего материалы дела из подмосковного ГСУ СКР были переданы в центральный аппарат ведомства. В итоге 22 сентября 2016 года Рафик Исмаилов был повторно задержан в квартире своего брата, бывшего оперативника МВД Вагифа Исмаилова.

После этого Керимов заключил досудебное соглашение и дал новые показания. Из них следовало, что он был участником разговора, во время которого Тельман Исмаилов потребовал от родственников разобраться с господином Савкиным, выделив на это 2 млн долларов. Мотивом для расправы, по версии СКР, стал финансовый конфликт между ними. После этого в качестве обвиняемых в деле стали фигурировать Тельман Исмаилов и его брат Вагиф.

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