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18.06.2018 23:15
Рубрика: Страхование

Без бумажки не поедем

Страховщики начнут заключать договор ОСАГО по электронному паспорту
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск №7594 (131)
С 1 июля автовладельцы не останутся без полисов ОСАГО, даже если получат на машину электронный паспорт.

Российский союз автостраховщиков и АО "Электронный паспорт", которое обеспечивает выход на рынок этого виртуального документа, договорились об обмене информацией.

То есть основной документ - соглашение - еще не подписан. Но уже понятно, на каких основаниях и какая информация будет передаваться.

Напомним, что проблема была в том, что согласно всем нормативным актам по электроному паспорту информация о личных данных водителя - дело сугубо добровольное. Хочет - передает. Не хочет - не передает. Но страховая компания может оформить полис,только имея данные автовладельца. Если их нет - нет и полиса.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Российский союз автостраховщиков и представители "Электронного паспорта" договорились о том, что страховщик будет поставлять данные о страховке на автомобиль, а "Электронный паспорт" - о данных автовладельца на эту машину.

Соглашение пока не заключено, но именно с этими поправками оно будет принято.

А если автовладелец не согласится передать свои данные в "Электронный паспорт", то он останется без страховки. А значит, не сможет поставить машину на учет в ГИБДД. Есть, правда, возможность выяснения данных на основании договора купли-продажи, полученных от дилера. При этом для заключения договора ОСАГО или постановки машины на учет автовладельцу потребуется иметь при себе выписку из электронного паспорта. То есть без бумажки, пока вся эта система не начала работать в полном объеме, автовладельцу никак не обойтись.

Напомним, что несмотря на то, что комиссия ЕАЭС приняла решение продлить переходный период по введению электронного паспорта транспорта транспортных средств, в России готовы ввести его в прежние сроки. То есть с 1 июля. По мнению представителей АО "Электронный паспорт", для этого все готово.

Впрочем, до тех пор пока все автопроизводители или экспортеры не смогут оформлять электронный паспорт, наряду с ним будет оформляться и обычный бумажный. Обычный бумажный будет выдаваться и автомобилистам по их требованию, которые просто потеряли его и желают восстановить.

Сам электронный паспорт будет оформляться не только производителями, но и операторами техосмотра. Дилеры будут выдавать распечатки-выписки из электронного паспорта. Получить такую же выписку можно будет у авторизованных операторов техосмотра.