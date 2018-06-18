Владимир Путин не приедет на матч Россия - Египет

Президент России Владимир Путин не посетит в Санкт-Петербурге завтра матч Россия - Египет, и вряд ли сможет увидеть игру в прямом эфире.

Глава государства будет находиться в Беларуси с визитом.

"Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Завтра очень напряженная работа в Минске", - уточнил представитель Кремля.

"У президента Путина достаточно напряженные среда и четверг по графику", - также рассказал Песков, добавив, что не знает, сможет ли глава государства сходить на матчи.

"Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", - заключил он.