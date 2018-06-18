Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы

Новости

РФС призвал болельщиков заранее приходить на матч Россия - Египет 22:39
Супруга Кобзона рассказала о состоянии артиста 22:34
В Японии повторилось землетрясение магнитудой 4 21:01
Трамп поручил Пентагону создать армию для "звездных войн" 20:54
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе 20:43
Лукашенко подписал указ по цифровой экономике 20:36
Форвард сборной Англии Кейн выйдет с первых минут в матче против Туниса 20:32
Путин выразил соболезнования вдове дирижера Рождественского 19:56
В Таганроге по делу об отравлении таллием эксгумировали тело мужчины 19:53
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до четырех человек 19:47
Мальчик из Тулы стал "Мини Мистером России 2018" 19:45
Движение у стадиона "Спартак" ограничат в связи с матчем ЧМ 19:33
Стали известны подробности госпитализации Иосифа Кобзона 19:25
В Калининграде экстренно сел самолет из-за болезни ребенка 19:18
Стало известно, сколько продлится самый длинный световой день в Москве 19:18
Владимир Путин назначил послов РФ на Кубе, в Перу и в Португалии 19:18
Россию на МКФ в Карловых Варах представят фильмы про Цоя и Довлатова 18:54
В Туле будут судить таксиста, забившего пассажира до смерти 18:54
В мурманском бомбоубежище в руках у ребенка взорвался пиропатрон 18:50
Калужский пенсионер заработал на казино 18 миллионов 18:41
Никола Калинич исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018 18:33
Арбитр Карасев получил второе назначение на матч ЧМ-2018 18:24
Лавров обсудил с госсекретарем США Сирию и КНДР 18:23
Видео: группа Сергея Безрукова поддержала сборную России рок-песней 18:23
Путин назначил Силуанова представителем России в Совете ЕЭК 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
18.06.2018 22:00
Рубрика: Экономика

Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы

Текст: Татьяна Замахина
Пенсии требуется увеличить, исходя из этого Госдума и будет рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе, заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее сегодня Совет Госдумы по предложению профильных Комитетов направил проект закона в регионы для получения отзывов и рекомендаций. Такое решение было принято по итогам заседания Совета.

На рассылку отводится месяц, и в Госдуме ждут предложений региональных законодателей, а также хотят посоветоваться с экспертами, рассказал Володин.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Названы профессии, которых не коснется закон о пенсионной реформе

- Замалчивание этого вопроса может принести только вред, - заявил председатель ГД. - Очевидно, что пенсионная система нуждается в реформировании.

- Пенсии требуется увеличить, исходя из этого мы и будем рассматривать данный вопрос, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля. При этом второе и третье чтения намечены на осень, рассказал первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Напомним, что в законопроекте о пенсионной реформе, который 16 июня внес кабмин, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

Главное сегодня

Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы
Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист признал свою вину
Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"