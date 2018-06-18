Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы

Пенсии требуется увеличить, исходя из этого Госдума и будет рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе, заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее сегодня Совет Госдумы по предложению профильных Комитетов направил проект закона в регионы для получения отзывов и рекомендаций. Такое решение было принято по итогам заседания Совета.

На рассылку отводится месяц, и в Госдуме ждут предложений региональных законодателей, а также хотят посоветоваться с экспертами, рассказал Володин.

- Замалчивание этого вопроса может принести только вред, - заявил председатель ГД. - Очевидно, что пенсионная система нуждается в реформировании.

- Пенсии требуется увеличить, исходя из этого мы и будем рассматривать данный вопрос, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля. При этом второе и третье чтения намечены на осень, рассказал первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Напомним, что в законопроекте о пенсионной реформе, который 16 июня внес кабмин, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.