18 июня Верховный суд приступил к рассмотрению законности перевода части трассы М-4 "Дон" на платную основу и объезд по Каширскому шоссе. Такой иск в суд подал житель подмосковного Домодедова Иван Гусев. Пока это предварительные слушания по делу. Следом будет рассмотрение по существу.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в суде, Гусев просит проверить законность платной трассы и частично отменить распоряжение правительства "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 "Дон" на платной основе" (от 14.11.2014 N 2271-р). По закону, любой платной трассе должна быть альтернатива. В этом случае альтернативным объездом сделали Каширское шоссе - идущее через Домодедово.

Власти, пишет истец, проигнорировали результаты референдума в Домодедово. Жители города выступили против того, чтобы автомобили в обход платного участка ехали через город. А еще в иске гражданин пишет, что Каширское шоссе, которое проходит через Домодедово, стало бесплатным дублером и в городе начались пробки.

В госкомпании "Автодор" с этим не согласны. Там говорят, что идущее через Домодедово Каширское шоссе - это дорога общего пользования: нельзя запретить пользоваться ею, даже если это решено на референдуме.

Напомним, трасса "Дон" стала одной из первых в России, где появился платный проезд. Причем сначала в Липецкой, Тульской областях, ну а потом и на подмосковных участках. Чиновники уверяют, что перед введением платы за проезд была проведена огромная работа: полос стало шесть вместо четырех, появились новые развязки, мост и так далее. В настоящий момент на трассе десять платных участков.

Иван Гусев ссылается на закон о самоуправлении, который надо исполнять. А по итогам референдума большинство местных жителей высказались против. И теперь принятое на местном референдуме решение подлежит "обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления".

Но местная власть уверяет, что итоги референдума проигнорированы не были. Так, после референдума пункт платы был перенесен в Ступинский район. А платный участок начинается уже после Домодедово: значит, ограничений для движения транспорта по М4 нет.

Чиновники напоминают - грузовикам въезд в город запрещен. А летние пробки на подмосковных дорогах по пятницам и воскресеньям - обычное дело, считают они.