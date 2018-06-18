Зять испанского короля выбрал себе тюрьму

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его младшей сестры Кристины - Иньяки Урдангарин сел в тюрьму. Ему была предоставлена возможность самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание. И в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева (провинция Авилла), недалеко от Мадрида.

Там ему предстоит провести следующие пять лет и 10 месяцев, к которым его приговорил суд за мошенничество. Урдангарина обвинили в хищении около 6 миллионов евро. Супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий на Балераских островах, в Валенсии и Мадриде. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако после 8 лет разбирательств, апелляций и рассмотрения дела в различных инстанциях срок уменьшился до 5 лет и 10 месяцев (такое решение на прошлой неделе вынес Верховный суд Испании).

К 18 июня Урданагарин должен был явиться в любое пенитенциарное учреждение пиренейского королевства. В конце концов, он принял решение отбывать положенное наказание в женской тюрьме в Бриеве, где мужчины занимают лишь один небольшой модуль. Учреждение находится неподалеку от аэропорта, что значительно облегчает возможность посещения тюрьмы инфантой Кристиной и их детьми, которые в настоящее время проживают в Женеве.