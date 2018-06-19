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19.06.2018 03:19
Рубрика: Культура

Актриса Хизер Локлир попыталась свести счеты с жизнью

Текст: Андрей Васильев
Известная американская актриса Хизер Локлир попала в больницу после попытки свести счеты с жизнью.

В пожарную службу округа Вентура обратился член семьи актрисы. Он набрал номер 911, так как беспокоился за жизнь звезды "Мелроуз Плейс". Локлир была госпитализирована в психиатрическую клинику, сообщает TMZ. Актриса искала пистолет, но "не получила доступа к оружию". Личность звонившего не разглашается.

Фото: Depositphotos
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Associated Press напоминает, что 56-летняя Локлир наиболее известна ролями Сэмми Джо Кэррингтон в телесериале "Династия", Аманды Вудворд в телесериале "Мелроуз Плейс", офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале "Ти Джей Хукер".

Известно, что Локлир находилась в браке с бывшим мужем Памелы Андерсон, барабанщиком американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли.

Локлир имела серьезные проблемы в последние месяцы. В феврале она была арестована по обвинению в домашнем насилии над своим бойфрендом Крисом Хейссером и нападении на трех полицейских. Ее выпустили под залог в 20 тысяч долларов.

Фото: www.kino-teatr.ru
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По сообщениям от US Weekly, несмотря на то, что у Хейссера были видимые травмы, адвокат Локлир добился того, чтобы с актрисы в апреле сняли четыре пункта обвинения.

В прошлом году актриса злоупотребляла психоактивными веществами. А десять лет назад она была арестована по подозрению в вождении под воздействием алкоголя. Суд лишил ее прав на три года и обязал заплатить 700 долларов в качестве штрафа.

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