Американцы снимут комедию про "Евровидение"

Пятидесятилетний американский комик, актер-сценарист-продюсер-писатель Уилл Фаррелл сыграет главную роль в музыкальной комедии сервиса Netflix "Евровидение" (Eurovision).

При этом Фаррелл, уточняет ComingSoon, поработает и над сценарием опуса - в коалиции с Эндрю Стилом (долгоиграющее шоу "Субботним вечером в прямом эфире"). Плюс многогранный Уилл станет сопродюсером зрелища. Наряду с Джессикой Элбаум ("Здравствуй, папа, Новый год!") и Адамом МакКеем ("Человек-муравей").

Подробностей сюжета пока нет, но из названия ясно, что все казусы закрутят вокруг титульного смотра. Так что, не исключено, публику может ждать гибрид "Зверопоя", "Карнавальной ночи" и всего чего угодно - дальше по списку. С упором на бородатых женщин, скорее всего.

Кстати, Фаррелл уже вовсю распевал и в упомянутом "Субботнем вечере", и в "Эльфе", и в ленте "Сводные братья", так что ему не привыкать.

Дата премьеры еще не озвучена.

Фаррелл - один из самых узнаваемых комиков своего поколения. Помимо лент, названных выше, снялся в сериях про Остина Пауэрса (Мустафа), "Образцовом самце", "Телеведущем", "Продюсерах". Отметим при этом, что гонорары актера нередко упираются в двадцать миллионов за фильм.

Ранее сообщалось, что победительница нынешнего "Евровидения" упала с лестницы. Что, в общем-то, тоже беспроигрышно обязано найти отражение.