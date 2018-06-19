Авиакомпания назвала причину инцидента на самолете саудовской сборной

Попадание птицы в двигатель самолета стало предварительной причиной инцидента с воздушным судном, перевозившим сборную Саудовской Аравии по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Россия".

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно, из-за попадания птицы, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. - Самолет сел на двух работающих двигателях".

Как подчеркнули представители авиаперевозчика, происшествие не угрожало безопасности пассажиров. Тем не менее до выяснения всех обстоятельств воздушное судно отстранено от выполнения полетов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором виден огонь под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя. Федерация футбола Саудовской Аравии подтвердила, что никто в результате инцидента не пострадал.

В среду, 20 июня, саудовские футболисты проведут в Ростове-на-Дону матч группового этапа чемпионата мира с уругвайцами.