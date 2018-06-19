Авиакомпания назвала причину инцидента на самолете саудовской сборной
Попадание птицы в двигатель самолета стало предварительной причиной инцидента с воздушным судном, перевозившим сборную Саудовской Аравии по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Россия".
"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно, из-за попадания птицы, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. - Самолет сел на двух работающих двигателях".
Как подчеркнули представители авиаперевозчика, происшествие не угрожало безопасности пассажиров. Тем не менее до выяснения всех обстоятельств воздушное судно отстранено от выполнения полетов.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором виден огонь под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя. Федерация футбола Саудовской Аравии подтвердила, что никто в результате инцидента не пострадал.
В среду, 20 июня, саудовские футболисты проведут в Ростове-на-Дону матч группового этапа чемпионата мира с уругвайцами.
Дубль Гарри Кейна принес Англии победу над Тунисом на старте ЧМ-2018 18.06.2018
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 на чемпионате мира. Футболисты Туниса не смогли удержать ничью, пропустив мяч от Гарри Кейна в добавленное время
Сборная Панамы уступила Бельгии в своем первом матче на ЧМ 18.06.2018
В своем дебютном матче на чемпионатах мира сборная Панамы проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Сначала отличился Дрис Мертенс, а затем дубль оформил Ромелу Лукаку
Эктор Купер: Надеюсь, Салах будет полностью готов 18.06.2018
Сборная Египта провела тренировку перед матчем с командой России. Главный тренер египтян Эктор Купер на пресс-конференции выразил уверенность, что главная звезда "фараонов" Мохаммед Салах выйдет на поле, но ему придется пройти еще одно тестирование